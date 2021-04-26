為治療開新路 成大研究：肺泡表面蛋白可對抗新冠病毒

成大醫學院特聘教授王志堯研究團隊，研究過敏及黏膜免疫發現，人類肺泡表面蛋白D重組片段蛋白（rfhSP-D）可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV2感染，為新冠肺炎療開創新的路徑，目前這項研究成果已被國際知名免疫學雜誌Frontier in Immunology (免疫前沿) 接受，也已申請美國專利，研究團隊下一步希望應用在臨床治療上，不僅可以對抗新冠病毒，也可以對抗其他感染肺部的病毒。

研究團隊指出，人類肺泡表面蛋白D（SP-D）主要表現在肺部的黏膜表面，是一種具有潛力的先天性免疫分子，可透過免疫監控來對抗肺部病原體的入侵。過去研究已證實，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒的患者血清中含有較高含量的SP-D，而SP-D能夠辨識SARS冠狀病毒表面的醣化棘狀蛋白(Spike protein)，並與SARS冠狀病毒的HCoV-229E病毒株相互作用，以抑制病毒感染人類支氣管上皮細胞。

團隊發現，rfhSP-D可對抗多種病毒病原體的感染，包含A型流感病毒和人類呼吸道合胞病毒。研究顯示rfhSP-D能夠辨識SARS-CoV-2表面的棘狀蛋白（S1）。當SARS-CoV-2感染時，病毒表面的棘狀蛋白會與宿主細胞表面受體（ACE2）結合，隨之進入細胞內感染。