公布華航機師染疫事件擴大與否？陳時中下午2時說明
中央流行疫情指揮中心今公布，指揮中心指揮官陳時中將於14時舉行記者會，說明疫情事宜。華航染疫機師昨再添2名機師（案1100、案1101），累計7名機師與1名家人染疫，6天內出現8例相關個案，目前仍在釐清感染源，指揮中心預計於5月1日前完成擴大採檢華航飛航組員1272人，並呼籲機組員接種疫苗，相關最新採檢結果與疫苗接種進度，勢必將成為今日記者會關注焦點之一。
陳時中於昨日記者會表示，尊重機組人員施打意願，不會強制，但若大部分人員都有接種，未來可考慮鬆綁機組員檢疫規定，未接種疫苗者則不在鬆綁範圍內。
指揮中心啟動華航機組員全面採檢專案，預計於5月1日前完成擴大採檢1272人，截至昨天為止，已採檢261人，其中1人陽性（案1101），260人陰性；血清檢驗已採200人，其中199人陰性，1名檢驗中。
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