新冠肺炎社區防疫最後一招接種疫苗 小鎮醫師帶頭接種

華航機師染新冠肺炎連環爆，國人憂心出現防疫破口；發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡說，「新港社區防疫最後一招，接種疫苗開始了！」

陳錦煌說，看到印度染疫死亡破紀錄的悲慘照片，令人心驚不已，謝謝中央防疫指揮中心領導的邊界防疫，居家隔離檢疫、大家辛苦了。但最近華航機師的不慎，代表社區感染的可能缺口仍在，新港社區防疫推動至今已超過1年，最近大甲媽祖遶境進香10天以上，沒有任何社區感染，「我們應該安全了！。

陳錦煌表示，昨天小兒醫學會最有施打疫苗經驗的小兒科醫師，分析利弊，結論是接受AZ疫苗，趕快打吧！他在大林慈濟醫院打了第一劑ＡＺ疫苗，到現在為止，沒有什麼不舒服，敬請大家一起接種，保護自己，也保護別人。

「我們如何作社區防疫？」陳錦煌說，人人、處處、時時作好防疫，一個不到2萬人生活的新港街面，前一陣子一下子擠進近十萬人大甲媽祖進香，社交距離的維持大概不可能，只剩下洗手及戴口罩。

根據去年NEJM頂尖醫學雜誌的文章，戴口罩有類似種牛痘的效果（variolation)，可減少感染，可避免重症甚至死亡，可以增加族群免疫力，是正開始預防接種的台灣，類似大型宗教活動最好的預防方式。