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新冠肺炎社區防疫最後一招接種疫苗 小鎮醫師帶頭接種

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡。圖／取自陳錦煌臉書
發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡。圖／取自陳錦煌臉書

華航機師染新冠肺炎連環爆，國人憂心出現防疫破口；發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡說，「新港社區防疫最後一招，接種疫苗開始了！」

陳錦煌說，看到印度染疫死亡破紀錄的悲慘照片，令人心驚不已，謝謝中央防疫指揮中心領導的邊界防疫，居家隔離檢疫、大家辛苦了。但最近華航機師的不慎，代表社區感染的可能缺口仍在，新港社區防疫推動至今已超過1年，最近大甲媽祖遶境進香10天以上，沒有任何社區感染，「我們應該安全了！。

陳錦煌表示，昨天小兒醫學會最有施打疫苗經驗的小兒科醫師，分析利弊，結論是接受AZ疫苗，趕快打吧！他在大林慈濟醫院打了第一劑ＡＺ疫苗，到現在為止，沒有什麼不舒服，敬請大家一起接種，保護自己，也保護別人。

「我們如何作社區防疫？」陳錦煌說，人人、處處、時時作好防疫，一個不到2萬人生活的新港街面，前一陣子一下子擠進近十萬人大甲媽祖進香，社交距離的維持大概不可能，只剩下洗手及戴口罩。

根據去年NEJM頂尖醫學雜誌的文章，戴口罩有類似種牛痘的效果（variolation)，可減少感染，可避免重症甚至死亡，可以增加族群免疫力，是正開始預防接種的台灣，類似大型宗教活動最好的預防方式。

陳錦煌創辦新港鄉文教基金會，曾任行政院921災後重建委員會執行長，台大醫學系畢業後返鄉開診所服務，守護鄉民健康，去年疫情爆發，他扮抗疫急先鋒，不斷臉書貼文勸阻大甲媽祖遶境，宣導防疫衛教，號召動員地方各界組社區防疫行動委員會，展開防疫行動，排練洗手舞，關懷長輩。

發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡說，「新港社區防疫最後一招，接種疫苗開始了！」圖／取自陳錦煌臉書
發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌，臉書貼上施打AZ疫苗接種紀錄卡說，「新港社區防疫最後一招，接種疫苗開始了！」圖／取自陳錦煌臉書

大甲媽祖 AZ疫苗 遶境

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