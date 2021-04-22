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麻護師認證考試個資外洩 20分內緊急下架

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

衛福部首次針對麻醉科護理師辦理考試認證，今結果出爐，總計1925人通過兩階段考試，及格率為六成二，首屆麻醉科護理師在報考階段時，曾發生個資不慎外洩事件，公告考場資訊時，不慎將近4000人報考人的個人資訊等夾帶至網站中，衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，該案20分鐘內就被發現，總計有40人次瀏覽，已經要求委託辦理考試的公司，依照個資法通知所有當事人並報案，一旦有資料不當使用，隨時可向警方說明。

蔡淑鳳表示，國內發展專科護理師制度多年，但過去僅在內科、外科、小兒科、婦產科、精神科辦理專科護理師考試，首次辦理麻醉科專科護理師，考試分二階段考試，今最終考試結果出爐，有1925人及格，及格率為6成2，與其他專科護理師的及格率相當。

蔡淑鳳表示，專科護理師是一般護理師的進階，工作內容需要與醫師的工作相互配合，根據調查，專科護理師的每月薪資待遇會比一般護理師多5000到1萬元。目前正在麻醉科執業的一般護理師約有4000到5000人，目前雖然沒有規定醫院一定要聘雇專科護理師，但是相信醫院為了提高醫療品質，屆時將會陸續開缺。

由於先前傳出，某醫學中心的簡報內容與此次麻醉科專科護理師的考題雷同，蔡淑鳳表示，經過比對調查，考題並未外洩，不過，報考人個資外洩的部分，當天已經緊急下架，並已經報警處理。

護理師 個資

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