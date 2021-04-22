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揪厝味青銀共煮‧愛的宣言徵選 快來贏現金拿iPhone

聯合新聞網 / 台北訊
圖／愛心公益平台「iJoGo愛就Go」提供
圖／愛心公益平台「iJoGo愛就Go」提供

面對超高齡社會來臨，愛心公益平台「iJoGo愛就Go」再出擊，近日推出「揪厝味青銀共煮愛的宣言」徵選活動，歡迎大家報名，參加者須上傳1張與長輩共煮的照片，並分享與長輩下廚時的趣事或溫馨故事，最大獎iPhone12等你來拿。

這次的「揪厝味青銀共煮愛的宣言」徵選活動，主辦單位「iJoGo愛就Go」特別與國立臺灣師大管理學院、景文科大學觀光餐旅學院、明新科大旅館管理與廚藝創意系攜手，並與呷七碗、海霸王、台灣達耐合作，結合學校、企業的力量與資源，一起致力青銀共融的議題。

「iJoGo愛就Go」創辦人于蓓蒂表示，因為社會型態的改變，家人間的互動變得越來越疏離，這次平台與產學合作，盼讓不同時空、社會環境下成長的青年與銀髮，透過共煮轉化成溝通的橋樑，讓年輕人、熟齡長輩更了解彼此，彼此關係更緊密。

呷七碗營運長洪崇益強調，台灣很多中小企業長期投入公益，這次參與希望有助台灣社會創造更多青銀共融。

「iJoGo愛就Go」指出，這次圖文徵選活動，禮物包括現金獎、呷七碗、海霸王鍋物招待券、JoinMe揪車優惠券等獎項，最大首獎是iPhone12 mini，歡迎大家踴躍參加。

前100名完成投稿者可加碼獲得海霸王集團抵用券100元。投稿者邀請親朋好友參加作品人氣票選，動動手指投票，就能獲得JoinMe揪車200元乘車抵用金。

「揪厝味青銀共煮愛的宣言」徵選活動將於5月5日起收件，5月19日起開放人氣投票。想了解更多訊息，可上網搜尋「iJoGo」，或到iJoGo官網https://www.ijogo.com.tw/w/iJogo/index；加入iJoGo愛就Go Line官方帳號@iJoGo。

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