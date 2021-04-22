「綠獎」徵件 422世界地球日啟動　總獎金300萬元

今天（4月22日）是世界地球日，「綠獎」主辦單位「聯華電子」宣布第六屆徵件啟動，總獎金新台幣300萬元。綠獎獎金是國內環境保育相關獎項中，獎金最高的。今年的徵件項目包括社會團體組的「生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」等。今年也將首次進入校園，邀請三位長期致力守護生態環境的意見領袖，親自與學生分享自身經歷與豐富知識，希望為更多青年學子帶來啟發、實踐綠色行動，培育未來的永續新力量。

因疫情影響，徵件說明會採線上辦理，徵件活動將於110年4月22日正¬式啟動，9月15日截止收件。詳細徵件辦法，請上網：https://ecoechoaward.com

生態保育計畫獎助（社會團體組）歡迎政府立案的社、財團法人（不含企業基金會）、各地方社團、社區發展協會、NGO組織參加；青少年環境行動獎（學生組）歡迎國內學生（民國90年9月至95年8月出生／現為國三至大一）參加，如為一人以上的團體參賽，必須推派隊長代表參賽。

聯華電子自民國105年開始推動「綠獎」活動，透過公開徵件及專家評選，選出傑出生態保育計畫，激發大眾對保育的關心與投入，將綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，進而帶動臺灣生態環境的改變。走過五個年頭，累計支持了30個生態保育計畫及青少年環境行動倡議。

今年的綠獎將首次走入校園，邀請三位長期致力守護生態環境的專家，到校園與學生面對面分享豐富經歷，傳遞生態保育知識，期待鼓勵更多關注環境保育的學生參與徵件。三場內容如下，歡迎校園師生踴躍參與：

主題：踏尋山林——俯瞰台灣之美 講者：MIT 台灣誌導演與製作人麥覺明 時間：民國110年4月28日（三）14:20-16:10 地點：台南女中

主題：潛進海洋——海的美麗與哀愁 講者：海洋議題資深記者與作者黃佳琳 時間：民國110年6月9日（三）12:30-14:00 地點：新竹實驗高中

主題：讀遍荒野——徜徉自然浪漫 講者：荒野保護協會榮譽理事長、知名作家李偉文 時間：民國110年6月18日（五） 14:00-16:00 地點：台中女中

本屆「生態保育計畫」，徵求維護生態環境與綠色環保或土地永續發展的具體可行計畫書，主辦單位邀請關注生態環境、永續發展計畫的專業評審，依照各團體計畫書提出的經費需求，提供獲獎單位至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。

「青少年環境行動獎」徵求提出實踐環保做法，為具體已執行的行動說明書，如保護物種、拒食非友善食材、減塑生活、資源節約、無痕山林、環境倡議推廣、參與活動等友善具體行動。總獎金新台幣15萬元，首獎一名，獎金新台幣6萬元和獎座；優選3名，獎金各為新台幣3萬元和獎座。

還有網路人氣獎（社會團體組限定），總獎金新台幣5萬元，在綠獎官網投票票數最高的前5個單位，即可獲得網路人氣獎，獎金各新台幣1萬元。

今年參與的企業有八家，包括大陽日酸系統科技股份有限公司、台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司、東京威力科創股份有限公司、欣興電子股份有限公司、智原科技股份有限公司、愛德華先進科技股份有限公司、漢民科技股份有限公司、漢科系統科技股份有限公司。並由聯合報系有故事公司協辦，由知名專家學者組成評審團，評選機制客觀公正。