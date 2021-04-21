找烏克蘭代孕受困海外！ 父拍求救影片急哭：沒辦法丟下小孩

隨著醫學進步，生子方式多元化，不少遇到生育困難的家庭，會尋求代理孕母這一管道。不過近日一名呂姓台籍男子透露，自己在年初時透過代孕在烏克蘭喜獲一子，卻因台灣不承認這段婚姻，加上程序受疫情影響而延宕，導致父子倆目前只能滯留當地，讓他相當無助。

呂先生在臉書帳號「Wenchung Lu」發布影片指出，自己在今年1月時，透過代理孕母在烏克蘭生下一子，在小孩出生後，他馬上飛往當地迎接兒子。然而，由於烏克蘭的疫情嚴重，許多公家機關無法正常運作，只能以預約或郵寄的方式辦理文件，導致整體程序不斷拖延。

呂先生接著說，在好不容易把所有文件都大致備齊後，他們和駐俄代表處聯絡，沒想到對方卻說，因為他們是代孕生子，又是在烏克蘭辦理結婚，所以無法受理孩子申辦護照的業務。

呂先生無奈說道，關於小孩的身分驗證，由於公家機關開開關關，不知道需要多久才會辦好；而結婚證書的部分，需要到俄羅斯通過面試才能受到承認，但礙於疫情根本沒辦法前往，因此代表處要他回台灣跑法院辦理認養，但這一趟至少需花上7、8個月，等於要讓才剛出生的孩子隻身一人待在當地，讓他哽咽直呼「捨不得把自己的小孩丟在這裡」。

呂先生最後提到，自己身上只剩下幾千塊錢的現金，光是買奶粉都快不夠用，當地的ATM又不能領錢，實在不知道該怎麼辦，只好錄下這支影片，向外界求救，希望能讓受困海外的他們早日回到台灣。