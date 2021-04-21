快訊

救人四百命的代價：南京長江大橋的「中年天使」

誰排的黑油？西子灣10多名泳客上岸後滿身惡臭 追來源

疫苗接種假給防疫補償？ 陳時中：沒有預算

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
是否能比照防疫隔離假給予防疫補償金？陳時中表示，沒有預算。記者葉冠妤／攝影
是否能比照防疫隔離假給予防疫補償金？陳時中表示，沒有預算。記者葉冠妤／攝影

AZ疫苗自費今開打，勞動部日前建議針對施打疫苗的民眾給予1劑2天的「疫苗接種假」，衛福部長陳時中今受訪表示，應會參照勞動部意見，不強制雇主給薪，至於是否能比照防疫隔離假給予防疫補償金？陳時中則表示，沒有預算。

勞動部長許銘春日前表示，基於接種疫苗對防疫有幫助，勞動部日前依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 」第7條，建議指揮中心研議疫苗接種假，勞工施打1劑可請2天假，請假期間，雇主可不給薪，但不能視勞工為曠職，也不能強迫勞工請事假、特休假或其他假別、更不能扣全勤獎金等不利對待。

陳時中今赴衛環委員會進行災害後危機處理及救濟業務報告。陳時中受訪時表示，勞動部衡量整體雇傭關係建議不強制雇主給薪，指揮中心應會依照勞動部建議，但防疫補償部分，沒有安排這筆預算。

勞動部 AZ疫苗 陳時中

延伸閱讀

善款災民參與少 陳時中：會重新研議

疫苗打氣差，下批來百萬劑AZ怎辦？陳時中：太多就不收

醫院辦疫苗接種賽？陳時中：覺得不妥可以來反應

放寬AZ疫苗單瓶接種人數 陳時中：擔心打不完

相關新聞

影／民眾自費打疫苗首日 童醫院中年人居多：多層保障

今天是民眾施打新冠肺炎自費疫苗首日，台中童綜合醫院今天一早就有預約民眾施打，多數是中年人，民眾說多打疫苗多一層保障。

疫苗接種假給防疫補償？ 陳時中：沒有預算

AZ疫苗自費今開打，勞動部日前建議針對施打疫苗的民眾給予1劑2天的「疫苗接種假」，衛福部長陳時中今受訪表示，應會參照勞動...

回響／轉作+開源 公糧拚年減20萬公噸

本報日前專題報導我國公糧收購年年超收，已成國家沉重財政負擔，立法院預算中心也指為降低農民對稻穀保價收購依賴、輔導轉作的「...

年年超支國家財政負擔重 立委：公糧收購是政治問題

我國公糧收購制度，不僅造成公糧爆倉，收購公糧以及其管銷費用年花200億元，也成國家沉重財政負擔；藍綠農業縣立委認為，公糧...

回響╱轉作、開源雙管齊下 兩年內預估公糧少20萬公噸

本報日前報導我國實施公糧收購制度，年支出各項公糧收購事務約花200億元，已成國家沉重財政負擔；立法院預算中心認證，為降低...

立院三讀森林法修法 山老鼠盜伐可罰2000萬元

立法院今三讀通過「森林法」部分條文修正案，未來竊取森林產物將處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、600萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。