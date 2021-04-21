疫苗接種假給防疫補償？ 陳時中：沒有預算

AZ疫苗自費今開打，勞動部日前建議針對施打疫苗的民眾給予1劑2天的「疫苗接種假」，衛福部長陳時中今受訪表示，應會參照勞動部意見，不強制雇主給薪，至於是否能比照防疫隔離假給予防疫補償金？陳時中則表示，沒有預算。

勞動部長許銘春日前表示，基於接種疫苗對防疫有幫助，勞動部日前依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 」第7條，建議指揮中心研議疫苗接種假，勞工施打1劑可請2天假，請假期間，雇主可不給薪，但不能視勞工為曠職，也不能強迫勞工請事假、特休假或其他假別、更不能扣全勤獎金等不利對待。

陳時中今赴衛環委員會進行災害後危機處理及救濟業務報告。陳時中受訪時表示，勞動部衡量整體雇傭關係建議不強制雇主給薪，指揮中心應會依照勞動部建議，但防疫補償部分，沒有安排這筆預算。