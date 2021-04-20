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立院三讀森林法修法 山老鼠盜伐可罰2000萬元

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
檢警追山老鼠集團。本報資料照片
檢警追山老鼠集團。本報資料照片

立法院今三讀通過「森林法」部分條文修正案，未來竊取森林產物將處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、600萬元以下罰金，並規定若同時有結夥、搬運贓物等行為，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。

近年來山林盜伐事件雖已逐年減少，但盜伐集團對山林生態的破壞卻未見降低，常有不法獲利數千萬元者，但法院在判處罰金刑的部分畫地自限，只以「山價」而非「市價」計算不法獲利，常見輕判而使山老鼠仍有利可圖。

立法院今三讀通過「森林法」第50條、第52條條文修正案，明定竊取森林主、副產物將處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、600萬元以下罰金。

此外，本次修法也增訂，收受、搬運、寄藏、故買或媒介贓物者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金，若竊取中央主管機關公告之具高經濟或生態價值樹種之珍貴木者，得加重刑責至二分之一。

三讀條文明定，違反前項條文，並以砍伐、鋸切、挖掘或其他方式，破壞生立木之生長者，處1年以上、7年以下有期徒刑， 併科新台幣100萬元以上、2000萬元以下罰金，森林主產物為貴重木者，加重其刑至二分之一。

三讀條文也規定，若所得之利益超過法定罰金最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重，則不受法定罰金最高額之限制。

民進黨立委賴瑞隆表示，未來山老鼠集團除依法沒收追徵犯罪所得外，還會面對100萬元以上、2000萬元以下罰金的重懲，本次修法也將「贓物罪」獨立出來，並納入盜伐「貴重木」加重處罰規定。

山老鼠 立法院 民進黨

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