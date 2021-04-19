欺騙病人施打AZ疫苗？ 台中榮總：散布不實言論依法處理

有自稱醫師者在網路上發文，指他70多歲的母親16日下午因氣喘獨自去台中榮總胸腔內科看病，傅姓醫師以他母親病情很嚴重，要他母親簽名及去藥局領針劑後注射，且單子被收走，還說三個月後再抽血，起先懷疑是「榮總強迫跟欺騙病人施打AZ疫苗」今雖了解是誤會，在電話中有跟傅醫師道歉，但站在病患的家屬立場，仍覺得榮總的處理方式欠妥；因為醫院沒有清楚讓病人知道簽名跟藥物的內容，「何況現在是政府在推銷疫苗的時候？」。

對於這樣的批評，台中榮總今解釋，衛福部21日才開放民眾施打，台中榮總不可能16日替民眾施打，且醫師也不可能拿得到藥。而且，即便是21日以後，台中也僅有部立台中醫院以及童綜合醫院替民眾施打，並沒有台中榮總。

台中榮總指出，目前正值防疫期間，這位民眾把此事散佈至網路上，有干擾防疫和違法之嫌，因此已請政風單位協助並通報中央防疫指揮中心依法處理。至於傅姓醫師替該民眾母親打的是類固醇，在和患者家屬溝通時已告知。

奇美醫學中心加護醫學部醫師陳志金今也在臉書發文說「三個月後回診以抽血之名，再打第二劑？拜託你嘛幫幫，AZ是間隔8週施打的好嗎！」且「AZ疫苗是一瓶十人份，必須冷藏，管控嚴格，除了藥師和施打的護理師，就連醫師也碰不到疫苗。怎麼可能叫你媽去「領藥」？這個已經是造謠干擾防疫了！請衛生福利部、衛生局開罰！支持中榮和被指控的醫師提告！」。

另外，傅姓醫師今亦表示，AZ疫苗施打要造冊、而且只有特定診間才能施打、民眾21日才開放可以打。散播不實謠言、影響政府防疫工作是違法行為。希望衛生局處理。