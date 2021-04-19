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擬賣台灣蘋果日報 張劍虹：員工的權益放在首位

聯合報 / 記者王茂臻/即時報導
壹傳媒行政總裁張劍虹今晚指出，台灣蘋果日報全體員工的權益放在首位。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
壹傳媒行政總裁張劍虹今晚指出，台灣蘋果日報全體員工的權益放在首位。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

香港壹傳媒公告與台灣蘋果日報的潛在買家簽訂備忘錄，壹傳媒行政總裁張劍虹今晚指出，有關商討屬非常初步，現階段只是對方表達了意願。管理層承諾，往後若有進一步商討，除了考慮價格外，台灣蘋果日報全體員工的權益也放在首位。

香港蘋果日報報導，洽談出售的目標公司為Amazing Sino International Limited，公司資產包括集團的台灣蘋果日報業務及位於台灣的一所物業。出售建議旨在理順資源，集中於有利可圖業務，從而提升整體業務表現。

張劍虹說，台灣蘋果日報是集團重要資産，從已公布的賬目，台蘋在尋找新經營模式的過程中，再加上新冠疫情影響，出現一定虧損，惟在管理層和台蘋同事努力下，虧損正在縮減。管理層承諾會努力繼續改善台蘋的經營情況。

香港 壹傳媒

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