勞動事件法施行週年 許宗力：調解成功逾6成

中央社 / 台北19日電

司法院今天舉辦「勞動事件法施行週年研討會」，院長許宗力致詞時指出，新制上路後，調解成立率超過6成，勞動調解機制對促使勞資雙方和諧解決爭議，發揮相當功效。

勞動事件法自去年施行，迄今已屆滿一年，司法院今天邀請專家學者舉辦「勞動事件法施行週年研討會」，針對勞動事件法的「勞動調解程序」、「舉證責任分配」及「勞動保全程序」等三大核心價值，進行交流對談。

許宗力致詞時表示，勞動事件法不只改變了法官審理案件習慣，也翻轉了勞資雙方當事人許多既定觀念。經由設置勞動專業法庭、減輕勞工起訴負擔及強化勞動調解等制度設計，法院對於妥速解決勞動事件爭議，已有初步成果。

許宗力指出，新制上路後，地方法院勞動訴訟事件平均結案日數為83.77天，比舊法時期快了7.62天；新法勞動調解平均終結日數為51.99天，調解成立率超過6成，可見勞動調解機制對於促使勞資雙方和諧解決爭議，發揮了相當功效。

在「勞動調解程序」方面，第一場研討會報告人、桃園地方法院院長邱瑞祥以參考外國法制出發，歸納勞動事件法新制具有「勞資專家參與」、「程序迅速進行」及「多元化終結爭議」等三大本土化特色；並以實務工作角度觀察切入，肯定新制確能強化當事人自主決定，達到迅速解決勞資爭議目的。

第二場報告人、國立陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡則就「舉證責任分配」部分提出「加班費給付」問題，認為從法院裁判見解觀察，關於「加班申請制」與「勞工自主加班」適用勞動事件法第38條仍未能根除爭議，呼籲雇主應善用法律賦與其管理出勤紀錄之權限，確實記錄勞工在勤時間，始能杜絕加班（費）爭議，落實立法目的。

第三場研討會報告人、國立台灣大學法律學院教授沈冠伶就勞動事件定暫時狀態處分，區分為「金錢給付」及「地位保全」兩大類型，並以最高法院裁判為例，探討此類事件定暫時狀態處分所應衡量利益為何，以平衡兼顧勞資雙方利益。

司法院表示，此次研討過程互動熱烈，藉由主持人、報告人、與談人及與會者從不同角度深度交流對談，見證勞動事件新紀元初步成果，會中各界建議事項，將列為司法院檢討研議相關法制參考。

司法院 勞動事件法 加班費

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