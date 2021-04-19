自費疫苗打氣旺將開更多？ 莊人祥：才剛開放會再評估

AZ疫苗今起開放自費接種預約，目前預約踴躍，以台大醫院為例，到五月初的診次、共500多名額皆已額滿。面對如此旺的打氣，指揮中心是否會再開放其他自費族群，引發關注。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，現在才剛開放，因此會再觀察。

莊人祥說，疫苗施打開始幾天都似乎有相當多人去預約，某醫院可能就有幾百人，但都在一萬人以內。這次開放一萬劑，主要提供5000人施打，會先讓這波有機會接種的人先打，再做後續參考。若公費疫苗有剩餘，還有這麼多人想打，就會盡量滿足。

至於公費對象會持續擴大，評估過後可擴大就會向大眾說明，至於自費部分，如果此族群幾乎快到五千人，會再評估提供更多自費疫苗。

相較於自費疫苗的踴躍預約，醫護人員打氣差，如何提高該族群的群體保護力，令人關注。莊人祥表示，有關醫護的接種，受到有關疫苗先前的副作用的消息比較多，會從這個部分去宣導，也會盡量用鼓勵的方式，不會強制施打，讓醫護人員還是有選擇的權利。