聽新聞
test
0:00 / 0:00
自費疫苗打氣旺將開更多？ 莊人祥：才剛開放會再評估
AZ疫苗今起開放自費接種預約，目前預約踴躍，以台大醫院為例，到五月初的診次、共500多名額皆已額滿。面對如此旺的打氣，指揮中心是否會再開放其他自費族群，引發關注。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，現在才剛開放，因此會再觀察。
莊人祥說，疫苗施打開始幾天都似乎有相當多人去預約，某醫院可能就有幾百人，但都在一萬人以內。這次開放一萬劑，主要提供5000人施打，會先讓這波有機會接種的人先打，再做後續參考。若公費疫苗有剩餘，還有這麼多人想打，就會盡量滿足。
至於公費對象會持續擴大，評估過後可擴大就會向大眾說明，至於自費部分，如果此族群幾乎快到五千人，會再評估提供更多自費疫苗。
相較於自費疫苗的踴躍預約，醫護人員打氣差，如何提高該族群的群體保護力，令人關注。莊人祥表示，有關醫護的接種，受到有關疫苗先前的副作用的消息比較多，會從這個部分去宣導，也會盡量用鼓勵的方式，不會強制施打，讓醫護人員還是有選擇的權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言