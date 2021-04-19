台農發人事費1800多萬怎麼發？立委批農委會拖8天不給

台農發從成立到民國109年淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，日前台農發首度回應國會監督，經營績效向立法院報告；立委向台農發要求公布台農發的人事預算，甚至詢問台農發董座的薪資，農委會主委陳吉仲、台農發董座洪忠修認為這是私密資訊，不公開談，但會把台農發人事資料、薪資結構提供給立委參考；但經過8日，資料遲未提供給立委引爆不滿，

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委率中央畜產會董事長就「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」及「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫之執行情形檢討與落實超前部署」進行報告，並備質詢。

立委林德福表示，上次經濟委員會要求農委會，農委會主委還說，台農發人事費用一年1800多萬，到底誰領多少的人事資料，陳吉仲以及台農發董事長答應會後提供資料，立委辦公室一直催，資料要送過來，結果連送過來都不要。

林德福說，人事費用應該透明公開，結果經過8天，最後給的是總額，裡面編制究竟多少人，誰領多少，完全都沒已列進資料內，根據台農發在人力銀行的徵才資料，一個基層員工差不多年薪50萬，但一家虧本58%的公司，一個基層員工一年僅領50多萬，但一年人事費用花1800萬，現在員工縮到11位，人事費用誰領多少？

陳吉仲表示，上回經濟委員會，台農發、台農投已經到經濟委員會，也依照委員會的指示提供財報，依照規定，兩位董事長可以不用到立法院；台農發是民間公司並非國營企業，可以不用到立法院報告，但仍來報告，一切公開透明。

林德福說，國營事業的薪資，轉投資銀行的資料也都提供，台農發董事長是你(陳吉仲)指派的，這些都是國家的錢，卻不提供台農發的薪資結構，這樣把立法院當作甚麼；他要求經濟委員會主席裁示，本周三之前提供詳細資料，他質疑，台農發裡面到底有甚麼不能公開的訊息。