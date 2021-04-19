快訊

丁怡銘回鍋行政院享高薪 「皇家傳承牛肉麵」說話了

40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台農發人事費1800多萬怎麼發？立委批農委會拖8天不給

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

台農發從成立到民國109年淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，日前台農發首度回應國會監督，經營績效向立法院報告；立委向台農發要求公布台農發的人事預算，甚至詢問台農發董座的薪資，農委會主委陳吉仲、台農發董座洪忠修認為這是私密資訊，不公開談，但會把台農發人事資料、薪資結構提供給立委參考；但經過8日，資料遲未提供給立委引爆不滿，

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委率中央畜產會董事長就「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」及「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫之執行情形檢討與落實超前部署」進行報告，並備質詢。

立委林德福表示，上次經濟委員會要求農委會，農委會主委還說，台農發人事費用一年1800多萬，到底誰領多少的人事資料，陳吉仲以及台農發董事長答應會後提供資料，立委辦公室一直催，資料要送過來，結果連送過來都不要。

林德福說，人事費用應該透明公開，結果經過8天，最後給的是總額，裡面編制究竟多少人，誰領多少，完全都沒已列進資料內，根據台農發在人力銀行的徵才資料，一個基層員工差不多年薪50萬，但一家虧本58%的公司，一個基層員工一年僅領50多萬，但一年人事費用花1800萬，現在員工縮到11位，人事費用誰領多少？

陳吉仲表示，上回經濟委員會，台農發、台農投已經到經濟委員會，也依照委員會的指示提供財報，依照規定，兩位董事長可以不用到立法院；台農發是民間公司並非國營企業，可以不用到立法院報告，但仍來報告，一切公開透明。

林德福說，國營事業的薪資，轉投資銀行的資料也都提供，台農發董事長是你(陳吉仲)指派的，這些都是國家的錢，卻不提供台農發的薪資結構，這樣把立法院當作甚麼；他要求經濟委員會主席裁示，本周三之前提供詳細資料，他質疑，台農發裡面到底有甚麼不能公開的訊息。

台農發 立法院

延伸閱讀

食安辦認日氚水「風險在控制範圍」？ 陳吉仲：還沒定案

日本兩年後排放核廢水 陳吉仲：有影響絕對求償

影／主動通報牛結節疹有補助 陳吉仲：隱匿疫情罰100萬

新北出現牛結節疹 陳吉仲：隱匿不報最高罰100萬

相關新聞

自費疫苗打氣旺將開更多？ 莊人祥：才剛開放會再評估

AZ疫苗今起開放自費接種預約，目前預約踴躍，以台大醫院為例，到五月初的診次、共500多名額皆已額滿。面對如此旺的打氣，指...

台農發人事費1800多萬怎麼發？立委批農委會拖8天不給

台農發從成立到民國109年淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，日前台農發首度回...

費鴻泰指府院定調828前不進口萊豬 民進黨：為什麼說謊

國民黨昨天舉行「828反萊豬拚公投全台宣講」啟動儀式，極力炒熱反萊豬公投，國民黨立委費鴻泰更表示，府院定調在8月28日公...

電影槍械師：道具槍嚴格把關 從未發生違法擊發

槍砲彈藥管制條例修法後，影視用道具槍遭列管，業界憂心過去「亞洲最佳」拍攝槍戰片優勢將不再，失去巨大商機和就業機會。警政署...

槍枝管太嚴 痞子英雄、賽德克巴萊經典畫面恐難再現

「槍砲彈藥管制條例」第20條1修法後，影視用道具槍也被列入模擬槍管制範圍，全面查禁，無法使用。民眾黨立委張其祿等人憂心，...

星宇夏令營 徵大學生隊輔

「聯合報×星宇航空夏令營」誠徵營隊隊輔數名，歡迎各大學航空相關科系學生報名參選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。