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電影槍械師：道具槍嚴格把關 從未發生違法擊發

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
槍戰片使用的槍彈嚴格把關。圖／電影槍械師陳偉民提供
槍戰片使用的槍彈嚴格把關。圖／電影槍械師陳偉民提供

槍砲彈藥管制條例修法後，影視用道具槍遭列管，業界憂心過去「亞洲最佳」拍攝槍戰片優勢將不再，失去巨大商機和就業機會。警政署則指出，若一概將所有道具槍均納入槍砲彈藥管制條例管制，恐對影視業者多所掣肘，不利影視產業發展，建議由文化部依權責研訂影視道具槍專法。

電影槍械師、Action威炫國際負責人陳偉民表示，過去拍攝槍戰片使用的槍械，皆透過申請自香港進口，屬真槍經安全改裝，並使用空包彈擊發的合法槍械，等級與好萊塢一線同步，絕佳的聲光效果，一般槍械無法做到；在修法管制前，被警政署歸類為模擬槍範圍，採報備制，須先向文化部審理後，判定為拍片需求，再報至警政署，才能從香港代理進口。

陳偉民說，這些槍戰片使用的槍械進口後仍有嚴格管制，亦即海關查驗後，槍械要馬上進入當地派出所管理，只有在拍戲申請期間，才能取出，在過程嚴密控管下，連拍攝結束後的空包彈殼，工作人員也逐一回收，避免遺留彈殼，也從未發生違法擊發事件。

他表示，過去台灣的拍攝環境友善，劇組總花費成本較為合理，且文化部不限制拍攝題材，尊重文創產業發展等優勢，外國劇組都會來台灣拍攝槍戰片，有「亞洲最佳」拍攝槍戰片的優勢，帶來巨大商機和就業機會，像是香港導演成龍電影「機器之血」，在台灣就花四億元台幣。

警政署指出，修法是避免改造槍械，因此全面查禁「模擬槍」及「操作槍」，從源頭斷絕改造槍枝來源；「模擬槍」管理政策也從過去採報備制，修法後依「模擬槍許可及管理辦法」辦理，採許可制，除專供外銷及研發模擬槍目的外，國內全面查禁。

警政署指出，影視使用的「道具槍」種類繁多，可使用非公告查禁模擬槍為宜，如符合經濟部所定國家標準「CNS12775」規範的「低動能遊戲用槍」等作為道具槍，或運用視覺特效後製。

但有影視業者反映使用特效成本太高，全球槍戰片「能實拍就實拍」。警政署則說，建議由文化部依權責研訂影視道具槍專法，包括提升道具設備及技術，培育道具人才，拓展國產影視國內外市場，提高國際競爭力等層面考量，切合影視發展，警政署也會全力協助。

文化部 香港 電影

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