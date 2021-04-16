【世界地球日】疫後大未來 設計永續地球解方

2020，新冠疫情爆發，全球命懸一線。永續不再是理想口號，而是迫切解決的難題。新的一年，當救命解藥陸續問世，地球的危機卻未曾終止。

極端氣候、能源匱乏、海洋汙染、森林大火，諸多難以料想的風險，將不知何時、何地出現。打造永續解方將是一場大眾、企業缺一不可的社會運動。展望未來的鎖鑰，掌握在你我手中。

2021世界地球日即將到來的此刻，世界正奮力從病毒中重生突圍，復甦再起。面對疫後新局，從個人到企業，如何在利己和利他之間，維持平衡？從森林到海洋，企業該如何積極展現永續影響力？新舊世代如何破框突圍，重新設計思維，發揮創新能量？

為此，聯合新聞網《倡議＋》與5% Desing Action社會設計平台，攜手美國在台協會（AIT）、台南企業文化藝術基金會、家樂福、慈濟基金會共同發起，將於4月22日至4月24日舉辦為期3天的【永續。地球解方：2021設計行動高峰會】與【美國創新中心AIC年度創新論壇】。

三天議程，首天論壇：「世界永續同行｜領袖高峰會」＆「世界永續同行｜AIC年度創新論壇」，將邀請國內外意見領袖，分析國際永續觀點，台灣發揮影響力機會點；次日將舉辦「企業行動當責｜ 永續設計行動提案」，將邀請六大生活領域企業，向大眾社會出題，邀請社創、社企共同解題對話，並在明年展現成果；第三天論壇，「未來實現預言｜青年論壇與行動聯盟」，分享青年新世代創新觀點。

發起單位之一，亦是策展人5% Design Action執行長楊振甫表示，企業發現永續議題，單靠單一解方是不行，必須打破框架，邀請更多利害關係人提出解方。「不管個人或企業，各別到位都沒有辦法成就永續。」楊振甫說。一改過去模式，此次論壇改向社會大眾「出題」聚集解方，也是向各界發出邀約，最後促成更多觀點加入，最後展現行動。

在聯合國永續發展目標進入2030年倒數，世界均即起響應，台灣產官學各方領袖也展現行動力。三天議程，國內外企業、產官學領袖，針對世界變局，商討永續策略，將一同共創響應、對話激盪，找尋下一步「永續。地球解方！」

>>前進「世界地球日」專區，看更多永續解方

活動包括以下夥伴共同參與。倡議夥伴：克蘭詩台灣、信義房屋、國泰人壽、公益支持、雲朗觀光集團； 支持夥伴：3M Taiwan、小智研發、工業技術研究院、台灣微軟、台達企業、資訊工業策進會、Gogoro、台灣經濟研究院、StoryWear、台灣設計研究院、IKEA宜家家居、台灣設計聯盟、新北市政府農業局、聯合利華、金百利克拉克、公益團體自律聯盟、w春池計畫、KPMG安侯永續發展顧問公司、明基電通、亞太服務設計協會、DFC Taiwan、海湧工作室、台北市政府產發局、脊髓損傷社會福利基金會、天主教中華聖母基金會、Impact Hub Taipei、台灣田野學校、阮劇團、嘉義市政府文化局、B型企業協會、亞洲生產力組織綠色卓越中心、REnato lab、台灣文創發展基金會。

「世界地球日」數位專區響應夥伴：台灣中外製藥、花王（台灣）、富邦人壽、遠傳。

線上直播串聯夥伴：里仁、格外農品、PackAge+、Social AED、逆風劇團、奉茶、地方創生的人們。