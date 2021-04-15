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國內紙箱短缺 農委會：政院協調三大紙廠 優先供應農用

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
圖為紙箱示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為紙箱示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

由於國際紙漿大漲，加上新冠肺炎疫情影響運費大漲，網購需求大，導致國內紙箱短缺，其中，影響農產品運銷需求紙箱供應問題，行政院沈榮津副院長13日邀集經濟部、農委會、紙器公會與永豐餘、正隆及榮成等三大紙廠召開兩次會議研商，初步獲三大紙廠同意，將優先生產農用蔬果紙箱，解決近期紙箱延遲短缺問題；農委會也將成立任務型平台，每周調查各大農民團體紙箱需求數量，7天內可供應所需。

根據農委會盤點調查，現階段紙箱比較迫切需求的，短期葉菜類，比如牛番茄、青椒；水果類包括鳳梨、芒果、香蕉，比較缺乏，只要收成晚送出一天，就會增加農產品的耗損。

農委會副主委陳駿季表示，共同運銷農民團體約50至60家，發現有16家有紙箱延遲短缺情形，缺紙箱大概佔兩、三成。國內紙廠分三級，一級紙廠原料充足，二級、三級紙廠供應不及，主要來自出口以及國內民生消費暢旺，造成紙板供應暫時性的延遲，下游紙箱成交貨期延長。

他表示，我國蔬果生產量平均一年535萬公噸，一年需要約1.8億個紙箱，但現階段每個月延遲短缺67萬個；經過行政院協調永豐餘、正隆，以及榮成三大紙場，承諾優先供應蔬果紙箱；農委會也會成立平台，協調紙箱供應，每周五調查紙箱所需、報給三大紙場優先製作。

陳駿季表示，一般紙廠都希望大量生產，但青農因產品少量多樣化，紙箱需求數量相對少，現階段排單順序都會排到很後面，因此農糧署會特別做盤點，針對青農的需求，協調榮成紙廠協助生產。

至於中長期計畫，陳駿季表示，農業紙箱多元，不同的蔬果種類規格太多，造紙廠每換一個版就需要暫停、再換版，會影響紙箱供貨效率，未來，農委會與產品蔬果供應商會討論製作公版紙箱給各合作社場，再去用其他的方式改成各自農場的品牌、標誌，可以降低紙箱生產成本。

由於現在蔬果都已經在使用公版紙箱，為何還要再製作公版？陳駿季表示，現在這平台屬於任務型，但需要建立較好的溝通機制，現在四大農民團體製作的紙箱公版完全純色，沒有任何樣式；未來考慮用不同蔬果類別、做不同類型的公版，外包裝可以顯現蔬果樣態，是現在公版紙箱的改良版。

地方農民反映，從去年底至今，紙箱已經上漲了三波，政府協調供應紙箱的價格是否也屬相對高價？陳駿季表示，根據訪視，紙箱價格不一，不同類別紙箱，有些微漲幅，有的維持原價，但紙廠同意提供合理的價格。

農委會副主委陳駿季說明農業紙箱供應情形。記者彭宣雅／攝影
農委會副主委陳駿季說明農業紙箱供應情形。記者彭宣雅／攝影

農委會 農民 行政院

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