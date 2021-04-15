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桃園AZ疫苗接種率達7成 昨再獲1300劑疫苗

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市第一批獲得4400劑疫苗，衛生局長王文彥日前挽袖率先施打。記者陳夢茹／攝影
桃園市第一批獲得4400劑疫苗，衛生局長王文彥日前挽袖率先施打。記者陳夢茹／攝影

首批AZ疫苗在3月3日空運來台，自3月22日全面開打後，桃園市第一批獲得4400劑疫苗，已有3180人次接種，接種率達7成，4月12日起擴大AZ疫苗接種對象，桃園市昨天再獲得1300劑疫苗，將配賦到5家合約醫院。

中央流行疫情指揮中心宣布，4月12日起擴大疫苗接種對象，包括防疫人員、航空機組員、防疫車隊駕駛等，約有12萬5千人。

桃園市衛生局指出，疫苗劑量1瓶為10人，1盒為10瓶，配送疫苗時須超過1盒的量才能進行配送。桃園市首批新冠肺炎疫苗有4400劑，效期到今年6月15日，目前已有3180人接種。

衛生局說，第二批新冠肺炎疫苗桃園市獲得1300劑，依申請量配賦5家合約醫院，分別為聯新醫院800劑、部立桃園醫院100劑、新屋分院100劑、北榮桃園分院200劑、天成醫院100劑。

敏盛醫院指出，第一批配發的500劑疫苗還剩下三分之一，因此這次就沒有申請，等到這批完全施打完畢會再申請。林口長庚醫院說，第一批配發1500劑未全部施打完，所以這次就沒有申請。

部立桃園醫院長徐永年表示，第一批400劑疫苗已經全數施打完畢，這次擴大疫苗接種對象後再拿到100劑，後續會持續申請。

AZ疫苗 衛生局 新冠肺炎

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