太魯閣號事故台東縣府募款 饒慶鈴：全數給死傷者

台鐵太魯閣號事故，造成49死，逾200多傷，不少死傷者設籍台東，為協助死者家屬及傷者盡早恢復正常生活，台東縣政府4日設置募款專戶發起募款，今天開救助金專戶委員會。縣長饒慶鈴說，款項全部發給死傷者。

饒慶鈴說，統計太魯閣號事故台東有8名罹難者，61名傷者，至明天中午募款截止日，預估有750萬元善款，今天經過救助金專戶委員會10名委員一致同意，將所有善款直接發給罹難者家屬，以及傷患本人或家屬。

她說，按照所預估750萬元善款來計算，罹難者每人給30萬元，傷者部分會檢傷分類方式，以重度、中度及輕度依序遞減發放，縣府最快這星期內，開立支票發放；至於明天之後包括生活重建、心理諮商的所需，會結合縣府現有資源和中央資源來辦理。