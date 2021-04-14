太魯閣號事故台東縣府募款 饒慶鈴：全數給死傷者
台鐵太魯閣號事故，造成49死，逾200多傷，不少死傷者設籍台東，為協助死者家屬及傷者盡早恢復正常生活，台東縣政府4日設置募款專戶發起募款，今天開救助金專戶委員會。縣長饒慶鈴說，款項全部發給死傷者。
饒慶鈴說，統計太魯閣號事故台東有8名罹難者，61名傷者，至明天中午募款截止日，預估有750萬元善款，今天經過救助金專戶委員會10名委員一致同意，將所有善款直接發給罹難者家屬，以及傷患本人或家屬。
她說，按照所預估750萬元善款來計算，罹難者每人給30萬元，傷者部分會檢傷分類方式，以重度、中度及輕度依序遞減發放，縣府最快這星期內，開立支票發放；至於明天之後包括生活重建、心理諮商的所需，會結合縣府現有資源和中央資源來辦理。
饒慶鈴強調，會將善款直接發給死者家屬及傷者，她認為這時候最需要用到錢，但往往中央或台鐵資源因程序上比較嚴謹，且過程也較久，所以善款愈快到他們家裡，也就愈快實際應用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言