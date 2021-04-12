收容所爆量 私人狗園預算遭挪用

台灣公立流浪動物收容所收容能量不足，民間合法犬貓園區補助經費又遭挪用！民進黨立委林岱樺痛批，103年開始編列的民間收容機構補助的12億經費被全數挪用到公立收容所，農委會則承認經費被優先投入公部門，之後也會再做了解。

對私營繁殖業者開罰

林岱樺指出，動保法22條之2條並不能對私下繁殖販賣的業者開罰，未經合法程序、晶片和疫苗接種就進行販賣，成本較低而有低價優勢，但民眾棄養後也無法追蹤飼主責任。

因此，林岱樺建議，農委會應修正法條，規定依法領得特定寵物業營業證照，業者才能進行廣告，並需標註許可證字號，對此農委會副主委黃金城表示同意，也承認目前法條有漏洞，會再進行修正。

補助經費遭挪用

據寵物商業同業公會全國聯合會統計，目前台灣流浪動物來源可分為3類，包括出生即無飼主流浪動物（47.5%）、放養犬貓（33.1%）、遭飼主棄養及走失（12.8%）等，民進黨立委蔡易餘更指出，台灣總收容數共5286隻，18年的統計更顯示街頭有超過14萬的流浪貓犬。

因此，林岱樺質疑，公立收容能量不足，2004年開始編列經費，盼輔導持有合法土地的私人愛心犬貓收容園區成為專業社團，經費卻被全數挪用到公立收容所修建。農委會也承認103年至今的公立收容所改建工程已投入12億，而民間與公部門經費有差，並優先將其投入公部門。

民眾餵養需負法律責任？

蔡易餘也進一步指出，目前的TNR（誘捕、絕育、放回原地）政策尚未法制化，因此只能鼓勵地方政府達成，加上收容能量不足，現在能為流浪動物做的就是「不要讓民眾看了就討厭」，並強調絕育需被落實。

關於實際作法，蔡易餘建議，未來應修法讓餵養流浪狗的民眾負起環境維持、資訊通報、發生攻擊行為時進行協捕的法律責任，且民眾餵養前須確保犬隻已絕育，否則將面對相應處罰。

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