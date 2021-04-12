COVAX首批AZ疫苗檢驗全合格！預計今傍晚完成封緘

COVAX首批輸入牛津／AZ新冠肺炎疫苗於4月4日到貨，共19萬9200劑，食藥署當天即依原廠規格，進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。食藥署署長吳秀梅表示，今上午已全數檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚核發封緘證明書後，就能由指揮中心安排配送。

食藥署表示，COVAX首批AZ疫苗4月4日到貨後，當天即展開為期1周與2周的平行無菌培養檢驗；吳秀梅指出，此次試驗取樣600劑，進行測試有300劑，留樣300劑，為期7日的檢驗結果於今日上午出爐，檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚核發封緘證明書後，將封緘放行AZ疫苗19萬8600劑。

如今新冠肺炎AZ疫苗打氣不佳，除了針對原本的第一類醫護人員施打對象外，今再度擴大開放「第二類對象中央及地方政府防疫人員」及「第三類對象高接觸風險第一線工作人員」，包括國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等。

指揮中心日前表示，暫時釋出約1萬劑ＡＺ疫苗供自費接種使用，本週將進一步公布接種價格及時程，發言人莊人祥昨日指出，開放族群暫定有商務人士、出國工作、留學、就醫者。