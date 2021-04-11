8成民眾支持制憲 盼環境權能入憲

8成民眾支持重新制憲！台灣制憲基金會11日舉辦「環境權入新憲的挑戰、困境及可能」演講活動，副執行長宋承恩指出，有8成民眾支持重新制憲，即使制憲會造成中國反彈，仍有高達7成民眾支持。學者胡博硯則指出，目前我國環境權被列入基本國策，卻無實質效果，他期望環境權能夠入憲。

活動議程概分為三部分，依序為「台灣新憲法公投運動的現況與展望」、「當前憲法下環境權的不足」及「新憲法下的環境權想像及實踐」。

8成民眾支持制定新憲法

談到新憲法公投的現況與展望，台灣制憲基金會副執行長宋承恩表示，經基金會2020年2月的民意調查，有83.2%的民眾認為自己是台灣人，僅5.3%的民眾認為自己是中國人，且有84.9%的民眾支持台灣應朝向一個正常國家的方向前進。此外，有80.3%民眾支持重新制定一部符合台灣現狀的憲法，即使重新制定憲法會引起中國反彈，仍有7成民眾支持。

然而，修憲門檻極高，宋承恩指出，要有1/4立委提議（29人），之後修憲須有3/4立委出席（85人）、出席委員3/4決議通過（64人），公告半年後，由公民複決，須有超過一半全國選舉人同意，代表要有將近1000萬人同意，才能通過修憲，造成修憲議程極小化，無法談環境權、居住權等進一步的價值，只能通過較保守的修憲內容，如18歲公民權，導致現在修憲難以反映民眾的需求。

盼環境權列基本權

關於現行憲改的難題，東吳大學法律系教授胡博硯指出，包括人民的憲法意識不高、修憲與制憲的抉擇、憲法改造後制度如何落實、兩岸關係與國際情勢的變動及權利化的反對者等，都是必須面對的問題。

胡博硯強調，基本權權利化能確立憲政地位、作為法律上權利的基礎及強化國家保護義務，而若是作為基本國策的定位，則是作為請求權基礎、道德勸說及國家目標，而目前我國環境權被列入基本國策，後增訂於憲法增修條文第10條第2項，環境權現在作為兼籌並顧的條款，較無實質效果，因此他期望環境權能夠入憲。

此外，環境權的定義難以界定，是作為個人權，還是集體權，也是推動環境權入憲必須面臨的挑戰。

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