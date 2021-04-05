北彰化明零時啟動「停二供五」50個加水站注滿水備戰

水情嚴峻，清明4天連假結束，從從明天（4月6日）零時起，苗栗、台中及北彰化地區將進入「停二供五」輪流分區供水，台水公司第11區管理處處長曾良琳說，水公司今天一大早就派出水車，將彰化地區50處加水站的儲水桶注滿水，限水期間隨時補充，並落實水質檢測，請民眾安心使用，但仍需節約用水。

彰化縣列入「停二供五」輪流分區供水地區，包括彰化市、和美鎮6個里及花壇鄉白沙、岩竹村，曾良琳說，雖然明天凌晨零時起開始實施，民眾要儘早儲水備用。但目前仍是第二階段供水，也就是今天中午12時到下午4時、 晚間10時到12時為減壓供水，民眾要有心理準備。

為了因應「停二供五」輪流分區供水的挑戰，曾良琳說，台水公司11區管理處在北彰化限水地區，共設有50處供水站備有儲水桶，從今天上午8時開始，就動用4輛水車分別前往注滿水，明天開始，水公司共有5輛水車，再加彰化縣消防局已經消毒處理的3 輛水箱車，合計8輛分8條路線加水，每個儲水桶可加3到4次，隨時補水。

為確保水質安全衛生，曾良琳說，水公司會派員定時檢測水質，並公開在各加水站儲水桶紀錄卡上，請民眾安心使用。

不過，曾良琳強調，在停水及剛復水時，因水壓偏低，用戶一定關閉抽水機開關，才不致因空抽而燒掉，如果用戶不知道何時恢復供水，可先檢視家中一樓直接接自來水管的水龍頭，如果水來了，再打開抽水機開關，要不然可安裝使用水壓偵測設備，可自行感應啟動。