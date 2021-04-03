追思許水德院長：時窮節乃見，一一垂丹青

驚聞我們敬愛的許院長辭世，不捨、追思、感念，溢於言表。

院長的一生從貧困中力爭上游，展現非凡的毅力、堅忍、柔軟、向上的功夫，他認為「上善若水」是他一生信奉的人生哲學，人生最高境界的良善是懂得蹲下來、彎下來、低下來傾聽不同的声音；並以「水善利萬物而不爭」，幫助別人，成就別人，貫穿他的水車哲學，懷抱理想與現實，脚踏實地，奮力進前，不僅可以圓滿任何疑難雜症的難題，更可以開啓美麗人生，璀燦多彩。

許院長的從政哲學耐煩而已；許院長出任高雄市長之前，是高雄市政府的主任秘書，当時王玉雲市長高升，許水德有機会直接接任市長，不料孫運璿院長却發佈他台電的愛將楊金欉先生接任高雄市長，許院長沒有怨言，繼續抱持歡喜心、甘願受的情懷，留下來協助楊市長，直到二年後楊市調升台北市長，才由許水德接任高雄市長，面對這段挫折，許水德體會忍恥負重之深層意義；作為市長面對民意代表的質詢以及市民的請願，加上開創市政新局的藍圖規劃，交錯著複雜的畫面，如何找出實踐的政治哲學支撐，許院長獨具的心得：從政耐煩而已；道出從政者酸甜苦辣的個中三眛，留給後人深厚的、珍貴的智慧資產。

民國50幾年，長官的賞識與提拔，擬以師大教育研究所碩士學歷，發佈他為屏東教育局長，但任用資格不符，未經高考及格的程序，乃在當年高考報名截止的前幾天，前往報名，並以不到三個月的時間奮力拚搏，挑燈苦讀，終於金榜題名，許院長這段寶貴的經驗，水吉有幸親自恭聆教益，並於民國75年經由許市長提拔，轉任衛生局副局長後（依技術人員任用條例），乃決定於76年報考衛生行政高考，且僥倖以第2名錄取，許院長的鼓勵、啓發，無寧是最大的助力。

許院長從政歷程平順、勤能補拙、天道酬勤、從不結怨，他深知「和大怨，必有餘怨，安可以為善？」；廣結善緣，政通人和，憑藉著：耐煩哲學、水車哲學之外，許院長夫人楊老師的鼎力支持是政壇公開的佳話、讚美，楊老師賢淑大方、微笑婉約、關懷呵護，扮演賢內助兼具融合、溝通、善知識的功能，鼎力協助許院長步步高昇，終以考試院院長的最高層級、境界、榮耀退休，成為公務人員的典範；退而不休，持續關懷社会公益，並以國民黨中評會主席團主席頒發江啓臣主席當選証書，並勉勵「一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政的初心，脚踏實地完成每一項任務，只有國民黨好，台灣才會好，中華民國才會更好」，心心念念國民黨的安危、興衰，這番話讓江啓臣印象深刻，銘記在心並實踐力行，而今國民黨已從谷底翻轉，爬坡的路上，備極辛苦，但見無數的先進夥伴勇於站出來，道義相挺，彌足珍貴。

緬懷追思許院長的遺言，不禁想到當年文天祥的經典名言：「時窮節乃見，一一垂丹青」，在局勢最為困頓的時候，往往能够體現出一個人的節操，這些表現出節操的志士仁人終將名垂青史，永垂不朽。

斯乃追思許院長的感念分享。