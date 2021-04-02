【重磅快評】國際影音平台 李永得何愁提頭來見？

原定今年上半年上路的國際影音平台，一路轉彎又轉彎，到現在還找不到執行團隊。在立院朝野立委相繼質詢下，文化部長李永得賭下重誓，如果8月國際影音平台未能開播，將「提頭來見」，「保證下台一鞠躬」。

其實，近半年來文化部為了陸書審查，箝制出版自由，不惜把台灣推回查禁書的警總年代，也徹底踐踏了文化部的文化高度，因此李永得如果真能提頭來見，還有可能是他對文化所作的最大貢獻，文化與出版界或將額手稱慶。真正可惜的是，幾經折騰，公視的公信力也被推下殉葬坑。

根據公視法，公視服務的對象是國內民眾，並不包括為政府執行大外宣，因此去年文化部委託公視成立國際影音平台時，適法性就備受質疑；而接受政府的委託，更可能取消獨立的公共媒體與政府之間那「一臂之遙」，讓政府黑手伸入公視。在程序與目的的正當性都有疑慮的情況下，文化部宣布終止委託，改由中央社執行前導計畫，而國際影音平台也走採購法程序。

不過，中央社顯然只是倉促間被文化部拉來緩衝兼墊背，連提出的計畫書都被爆部分內容直接抄襲網路評論文章；而其國際影音製播經驗與能力，甚至內容方向，也都和文化部的預期有落差。

前導計畫結束前，文化部還是以限制性招標邀請公視投標；李永得甚至希望公視提案整合中央社與央廣，共組大外宣國家隊。只是第一階段的書面審查，公視就因未設獨立組織營運國際影音平台和專款專用等因素不合格而未通過。

接下來，按照李永得所提的三條路徑，如果不是成立基金會或公開招標，似乎就是再回頭，讓中央社繼續救援。因此，開播不難，難在內容品質與續航力。

大外宣是蔡政府的夢想。總統府去年外流的疑似駭客密件，也顯示政治黑手直入公廣，部署人事，主導大外宣計畫。如今國際影音平台計畫歪七扭八，已經和小英的構想有很大出入，如果再不能開播，要李永得提人頭來見的，立法院還得先排隊領號碼牌。

但蔡政府裡早該提頭來見，卻還活蹦亂跳的，多不勝數。蔡英文去年大內宣說鳳梨打開銷路賣到澳洲了，隔了一年大家才知道原來只賣了56公斤鳳梨乾；今年小英男孩陳吉仲也敲鑼打鼓說真的有二噸鳳梨賣到澳洲了，原來是用補貼幾倍鳳梨價格的運費賣去的。但不管如何，陳吉仲的人頭都好好地掛在頸上，還能隨時演一段哽咽戲。

李永得話說得壯烈，綠委還擔心地問「需要賭這麼大嗎？」其實李永得知道的，學點小英男孩的本事，何愁項上人頭落地。