願和環團討論藻礁？經濟部次長：若環團希望當然樂意

藻礁公投領銜人潘忠政等九位環團代表昨和農委會主委陳吉仲、民進黨副秘書長林飛帆舉行兩小時閉門會議；經濟部次長曾文生今天表示，若環團希望和經濟部討論，他們當然非常樂意，也表示若在時程不影響太多的情況下，可考慮看看怎麼能讓大家疑慮降低，讓天然氣基礎建設工作可以順利推動。

立法院內政委員會今天舉行「海岸（洋）生態保護之法制、行政作為與藻礁保護」公聽會，曾文生、內政部次長花敬群等官員及多位學者出席。

曾文生在會議前接受媒體訪問時表示，觀塘提案為的是讓發電結構提升天然氣、減少燃煤，經濟部當時規畫時，就已把接收站在不破壞潮間帶的情況下，在既有結構物上興建，若各界對工業港有不清楚的地方，經濟部也願釐清。

至於是否缺電，曾文生說，經濟部長王美花日前已表示，確實會增加電力調度的風險，但更實質的意義是原先預計137億度由天然氣來發的電，屆時一定要找其他燃料替換，最有可能的就是燃煤，137億度天然氣發電若換成燃煤大概要用500萬噸。

環團要求全面退出大潭，曾文生說，環團很多也有不同主張，經濟部可以理解提案單位的態度較為強硬，這段時間有很多環團和農委會等溝通，希望找到雙贏方案，在時程不影響太多的情況下，可以考慮怎麼做讓大家疑慮減低，讓天然氣基礎建設工作可以順利推動。

曾文生說，社會發展需要用電，穩定供電是經濟部的目標，在棲地保護部分過去這段時間經濟部盡們最大努力，只要對環境有幫助就會努力，而觀塘接收站若不蓋，對減煤時程有重大影響，宏觀來說希望大家把這個問題一起考量。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，經濟部最近不斷表示若不蓋三接就要多燒五百萬噸的煤，但減煤、減碳和空汙是不同議題，到底用多少煤跟產生多少汙染、替代能源補足的是什麼，都沒有看到相關報告，只聽到結論「不蓋三接就要吸髒空氣」，這讓他們完全無法接受。