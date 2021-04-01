培育台灣運動力 基層棒球選手進軍大舞台

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊。 圖／富邦 提供

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊，幸而台灣在政府、醫護、民眾的全面團結下，讓中華職棒如期開幕，開創全球首例，讓民眾入場觀看，甚至以中英文轉播到全世界，成為台灣棒球史上重要的一天。

今年中華職棒延續這樣的熱度，在三月中正式開打。棒球作為台灣國球，60年代台灣少棒隊打響國際，帶動全民瘋棒球，這樣的場景是許多棒球選手所懷念的景象，然而一個運動產業要正常運轉，需要龐大的資源與社會風氣推動，才能穩健成長。

這次，我們特別採訪到曾受到富邦資助與協助的選手、教練，從他們的觀點看見台灣棒球的資源現況與未來可能性。

棒球體壇的建構路

體壇的完善建構，仰賴多面向經營富邦集團長期資助運動產業發展，是台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將隊)、職籃(富邦勇士隊)及成棒(富邦公牛隊)的企業，不斷整合集團資源拓展台灣體壇能見度，實踐企業社會責任。富邦金控與旗下5家子公司，更在2020年榮獲教育部體育署頒布的「運動企業認證」標章，位居國內企業之首。

「台灣職棒的運行其實是蠻艱難的，很少球團會靠一支球隊賺錢」- 富邦公牛隊 郭勇志教練

富邦公牛隊郭勇志教練擁有20多年棒球資歷，從少棒開始，進入青棒、成棒、職棒，現於國立臺灣體育大學棒球隊擔任教練，一路隨著臺灣棒球成長，他感受到經營一支球隊的艱辛不易。一支專業球團需要的人力，光球員就有五六十位，再加上行政、後勤、醫務等資源人力，總共將近一百位職員要養。

可想而知，如果民眾熱度風氣不夠，買票進場觀看人數有限，整個球團很難長久經營下去。當球團難以生存，這些棒球選手就等於少了舞台發揮，也大大降低職業球員的工作機會。這時若社會資源、企業不願投入，整個棒球產業的人才便會跟著衰退，當球員數逐漸變少，未來能篩選到的菁英選手數銳減，台灣相對在國際賽事的競爭力也會隨之下降。

富邦公牛隊郭勇志教練每年培訓許多新興選手，提到要養成一支球隊，需要非常龐大的資源協助。 圖／富邦 提供

這一點，富邦集團很早就看見，並提出解決方式，特別從棒球教育培訓著手。自1993年開始不間斷贊助國立臺灣體育運動大學「富邦公牛成棒隊」，至今已28年，除了基礎的軟硬體設備升級，也贊助選手參加國內外賽事的經費，鼓勵球員拓展視野，挑戰大型舞臺，精進自我能力界線。若因此獲得好成績，富邦也給予獎學金補助機制，獎勵優秀選手，讓球員能無後顧之憂繼續打棒球。

郭勇志教練自己就是這樣成長，分享到：「五專、二年制、研究所，九年來都是富邦贊助我，包含學雜費、一些零用金等，如果一路上沒有這些贊助，老實說我不確定能不能繼續打球」，點出許多棒球學子的心聲。

「傳承與培育」一直是富邦運動贊助的核心精神，除了教育培訓外，富邦集團也挹注大量資源投入基層棒球發展，舉辦富邦盃台灣12強少棒大賽、富邦U18明日之星等賽事，讓孩子在成長過程中，有更多機會站上大型舞台，挑戰自我極限。此外，富邦成立悍將職棒隊，為具備菁英特質及才能的孩子搭建一條發展向上的道路，築夢踏實，將專長和興趣成為一份正式領薪的生涯職業。