影／同婚限收養「成為兒子的合法母親是我最卑微盼望」

同婚專法即將上路滿兩周年，但專法規定同性配偶一方只能收養另一方的親生子女，無法共同收養。彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今開記者會，呼籲應讓同志收養家庭也能「親權成雙」，提供孩子完整保障。預計向法院提出收養聲請的怡伶今痛心地喊「成為兒子的合法母親，是我最卑微也最迫切的盼望。」

相守11年的怡伶與怡如，在2019年初舉辦公開婚禮，包括雙方父母在內，總共400多名親友出席給予祝福，同時兩人也展開收養孩子的程序，並以怡如為收養人。

怡如回憶，2019年5月同婚專法上路，孩子小陽則在6月來到家裡，專法讓同志伴侶能登記結婚，取得法律身分，但一旦登記，又擔心收養後續法律程序將產生變數，讓兩人陷入矛盾，也正如兩人擔憂的，後來法官在法庭上當面指怡如是在鑽法律漏洞。

所幸經法院裁定，怡如在2020年正式收養小陽。怡伶說，從小陽來到她們身邊的那一天起，兩個人竭盡所能地愛他、教育他，把生命所有一切美好都傳遞給小陽，在這個世界上，最愛小陽的的人，就是他的媽咪和媽媽。

然而，愛可以超越異同，卻跨不過不合理的法律門檻。怡伶想到，即使她與兒子親密，兩人在法律上卻始終被視為陌生人，隨時有可能被迫拆散，「不只傷心，也有點生氣。」

尤其當今年初怡如身體微恙接受檢查，在等待切片結果的期間，兩人備受煎熬，甚至不敢想萬一怡如不幸有三長兩短，跟小陽沒有任何法律關係的怡伶，是否將同時失去伴侶與兒子，怡伶說「這是身為母親最大的害怕。」

怡伶哽咽地說，萬一怡如離開，她將無法取得小陽的監護權，小陽也將同時失去這世界最愛他的兩個母親，「這並不是電影或小說情節，是真實發生在我們生活中，最大的恐懼與擔憂。」

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，身為亞洲第一的同婚專法，卻反而對同志家庭設下層層障礙，迫使同志伴侶只能在婚姻、收養子女之間只能二擇一，面臨不敢結婚，或已婚卻可能要被迫離婚的困境，更讓兩人在收養程序中無法擁有婚姻的保障，已經收養成功的家庭也時時刻刻處在無法承擔意外的恐懼中，這部專法或許是折衷結果，但折衷的專法不僅傷害了同志成家的權利，更導致兒童最佳利益大打折扣。