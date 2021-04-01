「憂鬱世代」回響／教部：簡化轉介流程 積極協助學校

聯合報日前推出「憂鬱世代」系列報導，第一線輔導教師反映教育部轄下家庭教育中心資源難運用，申請流程繁瑣、能提供學校的協助不明確。對此教育部表示，已請各地方政府教育局處首長協助統籌協調家庭教育中心與學校橫向合作，並將簡化連結或轉介流程。

台北市大直高中輔導主任吳姿瑩指出，有些家長不願意讓有情緒困擾的孩子就醫，認為「家醜不外揚」，或者家長本身就是孩子壓力源、無法理解孩子的痛苦，抓著學校教師問：「我不知道他為什麼這樣就想死，他要什麼我都給他了」，這些光靠學校很難解決，需要回到家庭教育層面處理。

各縣市現都設有家庭教育中心，「學生輔導法」明定，學校可向各縣市家庭教育中心請求協助，但第一線教師普遍認為「表格多、不知怎麼進行，時間更難喬」。苗栗縣公館國中輔導老師李文怡說，過去家庭教育中心提供服務不明確，再加上家長與輔導老師共同空檔時間已經很少，若要媒合專家會更難喬，後續核銷流程更是繁瑣。

對此主管機關、教育部終身教育司表示，「家庭教育法」中訂有連結與轉介機制，經學校或社政機關評估有家庭教育需求者可以轉介到家庭教育中心，由家庭教育中心提供課程等相關服務，今年另外公告「有家庭教育需求者評估基準」，讓各縣市在提供相關服務時有所依循。

針對第一線反映資源難運用，教育部表示，已請各地方政府教育局處首長協助統籌協調家庭教育中心與學校橫向合作，建立單一服務窗口，以及研訂教育體系與家庭教育工作人員間連結、轉介、合作機制，應有助於提升家庭教育與學生輔導成效。

家庭教育推動預算從109年開始增加近5成，對此教育部指出，增加的經費將用於提升專業人力、綿密社會安全網絡及強化資源整合，例如跨體系與學校、戶政、社政與衛政推動家庭教育及服務，發揮家庭教育預防功能，建立起更綿密的社會安全網。

教育部也將持續補助各縣市家庭教育中心經費，進用家庭教育、社會工作相關專業人員，目標在今年5月10日前，各縣市家庭教育中心專業人員都能達到進用總數2分之一以上。

教育部表示，教部設有「4128185家庭教育諮詢專線」，由各縣市家庭教育中心專業人員接聽，家長們若遇到親職教養、親子關係、婚姻關係、家庭資源與管理、自我調適等相關問題，都可以來電諮詢。