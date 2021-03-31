犯罪被害補償金審議變革4月1日啟動 高檢署完成整備工作

高檢署日前宣布，犯罪被害補償金審議4月1日起將有重大革新，包括不再使用偵查庭詢問被害人等。高檢署今天表示，已督導全台地檢署完成整備工作，盼讓被害人感受越來越好。

台灣高等檢察署日前宣布，未來犯罪被害補償金審議通知書將與刑事傳票做出區別，且將被害人報到地點從原本的地檢署法警室改為犯保協會各分會辦公室，詢問地點也將改到溫馨談話室、會議室等場所。

高檢署書記官長吳怡明今天在法務部舉行的媒體茶敘上表示，高檢署花一週的時間，派員到全台地檢署檢視，發現各地檢署在補償審議出席通知格式、信封去識別且不開孔洞、詢問處所改為適當空間、詢問改以同桌傾聽進行等工作，都已做好準備。

吳怡明說，現在跨出這一步或許已經晚了，但晚總比不做好，希望相關措施能讓被害人感受越來越好，檢察機關同仁的同理心能越來越高。

法務部長蔡清祥則表示，犯罪被害補償金審議的通知友善、報到友善等措施即將實施，而法務部對犯罪被害人保護一向非常重視，能夠立即改善的就立即改善，也已著手修訂犯罪被害人保護法，很快就會完成立法程序，完善被害人保護制度。