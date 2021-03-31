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NCC准華視有條件進駐52台 承諾三年增逾一倍員工

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
NCC。 聯合報系資料照
NCC。 聯合報系資料照

全台逾百萬有線電視用戶的52頻道將不再「查無此台」！NCC今（31）日審議中嘉集團旗下系統商、及聯維、寶福、南國3家獨立系統商，共15家系統業者申請華視新聞資訊台遞補52頻道案，最後「有條件」准許華視進駐52頻道。據了解，該條件包括華視承諾在未來三年將員工從160人增至400人。

據了解，華視在今早委員會中承諾，要在未來三年內進行擴編，員工人數將從現在的160人增至400人；本案通過後，華視將會遞交營運計畫變更給NCC。包括華視新聞資訊台在明年8月的評鑑、以及2025年的換照，NCC都會檢視擴編進度與成果，若沒有做到，就會面臨法規處置。

中嘉集團旗下系統商、及聯維、寶福、南國共15家系統商申請華視新聞資訊台遞補52頻道案歷經近兩個月審查，今日通過後，按照法規，必須在螢幕跑馬燈5天，再行上架。未來全國約124.5萬收視戶將會在52頻道看到該台，華視相當於搶下全台四分之一收視戶版圖。至於練台生、台固申請的台視遞補案，目前NCC尚未排案。

【中央社／台北31日電】

空頻近4個月的52台確定有新頻道進駐。NCC今天通過15系統申請華視新聞資訊台遞補52台案件，全台約124.5萬觀眾將可在52台收看華視新聞資訊台，市占約25.58%。

國家通訊傳播委員會（NCC）在去年11月18日對中天新聞台不予換照後，中天新聞台所在的52頻位就從去年12月12日空頻至今。中嘉數位在今年2月8日送件華視新聞資訊台，在近2個月審查後，NCC今天第二次排案審查並通過申請案，包括中嘉數位旗下12系統以及聯維、寶福、南國3獨立系統，後續依照流程，要先在螢幕跑馬5天，才能把華視新聞資訊台上架52台。

根據NCC資料，華視目前旗下有5個頻道，包括華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台與國會頻道2台，這5個頻道都可以上架有線電視或中華電信MOD。

NCC

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