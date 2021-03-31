營建廢棄物欠追蹤 綠委：「北土南埋」成漏洞！

民進黨立委洪申翰今與台北市議員邱威傑，及看守台灣協會秘書長謝和霖舉行記者會，揭露營建廢棄物目前竟然沒有追蹤後端的流向，造成營建廢棄物四處流竄、到處亂丟，無法有效進行管理，要求環保署與內政部應正視並建立追蹤系統。

洪申翰表示，他在彰化看到的營建廢棄物堆在農地和魚塭，不肖業者沿著台61線從北部一路往下倒，而地方的農政、地政和環保單位，對於這樣的現況睜一隻眼、閉一隻眼，等到廢棄物堆的比旁邊房子還高的時候才說要看看，根本慢了好幾拍，丟的人也早就一溜煙跑了。洪申翰也說，「我如果是彰化的年輕人，返鄉回家看到自己家鄉就是拿來堆垃圾用的，我怎麼會對成長的地方抱有希望？」

洪申翰並指出，面對營建廢棄物棄置事件遍地烽火，內政部營建署至今卻沒有追蹤後端流向，各縣市也規範不同，讓不肖業者為所欲為，洪申翰怒批，早就跟內政部營建署指出的情況，不論是營建剩餘土石方或營建混合物，追蹤建置的進度必須加快，否則只會讓更多農地和魚塭淪為垃圾天堂，也讓北部的垃圾不斷往中南部送。

洪申翰也呼籲，內政部應正視營建廢棄物的問題本質，為營建剩餘土石方找到好的最終處置地。他也提到目前營建廢棄物的清運車輛，沒有安裝即時追蹤設備，要求內政部營建署應儘速規劃，對於營建廢棄物清運車輛有GPS等即時追蹤設備的安裝。

邱威傑也說，台北市不但沒有填埋型土資場或最終處置場，營建廢棄物最終都會往外縣市送，區域不平等的狀況也讓「北廢南送」、「北土南埋」的情形不斷發生。邱威傑呼籲，北市應該積極與周邊縣市溝通，透過開放焚化爐配額給周邊縣市，來換取土地面積較多的縣市協助營建廢棄物的最終處理，而中央應該協助協調。

記者會中提出三大訴求，呼籲中央及地方政府盡速完善營建剩餘土石方及營建混合物的申報系統建置，針對土石方和營建廢棄物的清運業者也應強要求安裝追蹤設備，落實最終處置的調查和再利用；同時，中央單位必須督導地方的自治法規盡速通過，使各地方政府的追蹤、管理與規範得以落實。

最後，記者會也呼籲，中央和地方單位必須針對營建土石方和廢棄物的再利用建立明確的流向和市場，透過補助、公共工程招標的標準改善、提升再利用技術等方式，讓後端的去化不淪為無效堆置或惡意棄置，使營建土石方和混合物的最終處置可以達到功效。