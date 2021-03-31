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「對話才能雙贏」詹順貴重申三接外移替代方案

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
環保署前副署長詹順貴。圖／本報系資料照
環保署前副署長詹順貴。圖／本報系資料照

藻礁公投議題持續延燒。環保署前副署長詹順貴昨天在臉書再度說明自己提出的「三接外移替代方案」，表示此方案對環境生態將比原方案更加友善，也不至於影響能源轉型中無核減煤期程；且保護藻礁才是目的，公投只是手段，雙方放開既定立場溝通對話才能都贏，也才得以免去遭核四重啟公投混水摸魚、漁翁得利。

詹順貴說，他日前提出替代方案，將工業港再往外海推移，水深增加後就可以減少浚挖，避開對水下礁體的可能影響，而且只要控制面積，就不用重作環評，只要做環差，加快進度的話頂多再多1到2年，希望供經濟部與公投提案方評估是否可行。

詹順貴指出，目前整個三接連外防波堤，都還在原本工業港範圍內，而且距工業港最外緣還有一段距離，依環評法施行細則第38條第1款規定，只要外移超出原本環評的工業港範圍10%以內，原則上就無需重做環評，只要辦理環境影響差異分析就好。所以，中油有很充裕的外移規畫空間。

詹順貴表示，在目前原址興建，因為需要浚深，而依經濟部說明，海底是硬底質，浚深會否破壞礁體既有疑慮，施工上也未必快速，只要能外移至水深25米左右，便完全無需浚深，也不用將浚挖出來的土砂填築那21公頃填築區，還預留建港營運35年可能產生的淤積空間。

詹順貴說，因為外移更遠，預估可以離岸1000至1500米（目前方案離岸742米），除設棧橋長距離避開有柴山多杯孔珊瑚或其他等敏感棲地來落墩之外，所有停泊碼頭、南北與外防波堤也均以沉箱方式施工，可以消除浚挖與填土對可能有的礁體影響（雖然水深25米以下還有礁體的機會不高），還能有更寬廣的南北洋流路徑交換海水，確保水質、水溫不受影響與降低對潮間帶生物環境影響；且外移至水深20米以下，又可省下浚深與填築工程期，說不定整個三接的興建會更快，也不至於影響能源轉型中最重要的無核減煤期程。

詹順貴 環評 公投

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