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觀護人在職訓練 蔡清祥任講師談司法保護政策

中央社 / 台北30日電

法務部表示，為打造司法保護專業團隊，今天辦理主任觀護人及觀護人組長在職訓練。部長蔡清祥親自擔任講師，講授「我國司法保護政策新視野」課程，盼再創司法保護之新猷。

法務部新聞稿指出，蔡清祥自上任以來，重視司法保護工作，提出培養與深化服務精神、一路相伴的個案管理，及援助家庭等理念，持續到目前由監所銜接到社區之貫穿式司法保護工作，相關政策，以人性關懷為出發，朝向更專業化的方向發展。

法務部今年度在職訓練有別於往昔規劃以刑事政策、犯罪預防等課程為內容，這次特別強調提升專業觀護量能、與更生保護會、犯罪被害人保護協會及榮譽觀護人協進會建構策略夥伴關係及發展更生事業群為主題，以符合現今司法保護的政策方針，邀請國內公共行政、非營利組織管理等相關領域教授講課。

新聞稿提及，教授陳金貴、胡哲生以及吳慧菁，講授推動專業化司法保護業務所需相關知能，透過學術與實務經驗交流分享，增進各地方檢察署主任觀護人及觀護人兼組長推動政策的專業能力。

此外，蔡清祥也親自擔任講師，講授「我國司法保護政策新視野」課程，表達對司法保護業務的重視外，也期許能落實於觀護、更生、被害人保護等工作，提升專業能力，發揮觀護工作價值，打造司法保護專業團隊，以全新視野再創司法保護之新猷。

司法 法務部 蔡清祥

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