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護礁團體最快明與陳吉仲見面 堅持三接遷址立場

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
藻礁爭議持續延燒。本報資料照片
藻礁爭議持續延燒。本報資料照片

藻礁爭議持續延燒，中興大學今天上午舉辦座談會，學者、經濟部共同討論在非核減煤原則下，觀塘三接站的替代方案分析。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政沒有參加，他今天表示，最快明天就會跟農委會主委陳吉仲見面，表達三接站一定要遷址的立場。

潘忠政表示，陳吉仲日前開出三個時間點，希望可以跟藻礁公投推動聯盟溝通，分別是今天、明天及後天，聯盟討論過後認為明天比較適合，已經回覆陳吉仲，現在就等待對方回覆，至於具體時間跟地點，以及出席人員都還要再討論。

潘忠政說，若明天跟陳吉仲見面，會後也會召開記者會，提供會議摘要跟內容給媒體參考。

至於會談內容，潘忠政說，仍會堅持公投主文的精神，也就是將中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域，聯盟願意聽取陳吉仲的善意及相關替代方案，但三接站如果不遷離觀塘，聯盟不會接受。

至於今天中興大學座談會，潘忠政說，經過小組決議決定不出席，因為既然已經要跟陳吉仲見面，或許沒必要再參加該場座談會。

陳吉仲 潘忠政 大潭藻礁

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