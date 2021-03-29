青年領航台灣之光 救國團舉辦110年青年節菁英大會

3月29日救國團於劍潭海外青年活動中心，舉辦一年一度的青年節全國優秀青年菁英大會。上午首先舉行110年度《青年獎章》公佈記者會及青年沙龍座談，由召集單位救國團葛永光主任主持。下午舉行《青年獎章》暨全國社會及大專優秀青年表揚大會，並特別邀請前總統馬英九先生、前副總統呂秀蓮女士、前教育部長暨救國團召集人吳清基先生等貴賓蒞臨致詞頒獎。大會後全體青年代表前往國民革命忠烈祠，向烈士英靈行禮致祭。

政府為紀念西元1911年廣州黃花崗起義，於民國32年訂每年3月29日為青年節。救國團自民國45年起，在主任 經國先生的指示下開始舉辦《青年獎章》選拔。今(110)年共有7位來自消防、科技、生技、國際交流、航空科技、護理及體育等領域的傑出青年獲獎，64年來已有809位傑出青年榮獲《青年獎章》的殊榮。同時，救國團每年也透過各縣市及各大專院校的推薦及選拔，於同日舉行全國社會優秀青年及大專優秀青年的表揚。

救國團葛永光主任表示，今年青年節的主題是「青年來領航，夢想正飛揚」，其意義在鼓勵青年人面對挑戰能不畏艱辛勇於面對，堅定夢想堅持理念，勇敢前行成為社會中堅，更成為領航社會與國家的力量。葛主任強調青年人是國家的重要資產，歷史告訴我們，今天的中華民國是一百多年前由青年人打拼而來的，因此救國團每年舉辦青年節活動，不只在於肯定青年人個人的傑出表現，更在關心中華民國未來的發展。

葛永光主任表示，救國團自成立以來，一直以「今天我們為青年服務，明天青年為國家服務」為目標，全力協助國家培養單純、善良、腳踏實地、對國家社會有責任感與榮譽心的青年。葛主任感嘆現在台灣青年承受很多壓力，對自己的未來也感到憂心焦慮，實歸因於政治的影響。葛主任呼籲政府將單純的學習與成長環境還給青年人，替國家好好培養未來各行各業的專業與領導人才，此外為能與世界各國青年一較高下，要幫助青年具備更大的競爭力與更寬廣的世界觀，讓責任感和榮譽心在青年人的心中紮根，必能讓社會更繁榮、國家更富強。

除表揚活動外，救國團總團部也在青年節前夕，安排本年度青年節籌備委員會15位執行委員，前往政府及民間單位致敬拜會及交流，3月15日首站由葛永光主任帶領，前往衛生福利部拜會陳時中部長，3月24日前往立法院拜會蔡其昌副院長，此外還拜會了外交部非政府組織國際事務會、教育部青年發展署、法務部調查局、內政部警政署及消防署、台灣奧美集團等。葛永光主任表示，安排這樣的拜會活動，一方面讓青年人了解政府政策，另一方面也讓青年人對政府官員的辛勞表示敬意。葛主任特別感謝各單位首長們在百忙當中親自接見，讓青年代表們有機會當面請益和致敬。

此外，各縣市救國團也邀請當地優秀青年代表，組成青年節籌備委員，並結合救國團的義工，於今年3月份辦理「青年關懷 深耕地方－青年關懷月」公益活動，共計辦理87場次，14,650人次參與服務，超過兩萬民眾參加。活動內容包括環保宣導、社區清潔美化、協助小農推廣農產品、愛心義賣等，展現青年愛鄉愛土的情懷，並獲得地方政府和民間組織的支持響應。各縣市救國團也協助安排當地青年代表，前往政府機關及民間團體拜會交流，提供青年關心公共事務的機會。

葛永光主任特別感謝國防部、中華民國紅十字會、華僑協會總會、中國佛教會、中華民國私立科技大學校院協進會、中華學生事務學會、中華學生社團教育學會、中華雅博優秀青年會等輔導單位的指導與協助，同時也讚揚今年負責各項活動的設計和規劃的國立中興大學吳俊緯同學等15位執行委員，這些執行委員是由各國內各大專院校推選出來的，可說是菁英中的菁英，他們盡心盡力投入各項工作，充分展現當代青年的智慧和熱情。