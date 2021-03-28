台日學生交流推手古川千樫 獲頒外僑永久居留證

為感念長期為我國無私奉獻的外籍人士，移民署日前頒「馬偕計畫」外僑永久居留證予日籍古川千樫，台中市第一服務站主任周佑仁表示，古川除了指導學生課業，還積極促成台日學子交流、深入民間貢獻青年力量，即使現在已退休，仍在崗位上孜孜不倦，十年樹木、百年樹人，古川將繼續深耕教育，協助我國培育優秀的下一代。

古川千樫自1999年來台迄今，一直從事教育工作20多年，自東海大學退休後，繼續擔任兼任教授，貢獻所長。因在教育界長期奉獻服務，經東海大學推薦後，獲得衛福部核定符合「馬偕計畫」資格，享有我國大眾運輸工具及公立育樂場所優待，若經評估符合規定，地方政府將提供長期照顧服務。

移民署表示，古川千樫任職東海大學期間，指導學生採訪、撰寫、辦理「花火」雜誌，自1999年起以季刊方式發行，迄今已將近80期。2005年在校內指導學生舉辦首次的亞洲學生會議，議題探討日語在全球化所擔任的角色，當時有來自亞洲15國、約100名青年參加。

古川千樫也成立非政府組織「台灣東亞歷史交流協會」，探討公民議題，更帶領日文系學生至霧社春陽部落協助921地震後的重建，並訪問當地耆老出版書籍、協助部落文化建檔記錄等。因優異表現，古川千樫兩度榮獲東海大學「教師特優教學獎」，並於2019年榮獲行政院三等服務獎章。

「馬偕計畫」是為了感念長期為我國無私奉獻之外籍人士，給予特定條件優惠待遇。為感謝古川千樫，台中市第一服務站日前至東海大學，發給「馬偕計畫」外僑永久居留證。