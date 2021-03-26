今年上半年電價不漲 史上最長連六凍！
經濟部今（26）日召開2021年第1次電價費率審議會，審議今年上半年公用售電業電價費率，經濟部次長曾文生表示，觀察燃料成本趨勢，以及國際疫情影響及經濟復甦狀況等，且台電建議漲幅並不顯著，因此以電價穩定考量為主，決議電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，確定「連六凍」，也成為2015年新版電價公式上路來，最長凍漲紀錄。
曾文生表示，國際原油價格近期逐漸反彈上漲，必須持續關注國際疫情和整體需求復甦狀況，判斷國際燃料價格是否為長期上漲趨勢，不過，台電本次提出漲幅為0.07%，並不顯著，評估電價調整作業成本可能超過調整效益，且今年目前為至盈餘狀況優於往年第一季，為5年來第一次在第一季出現盈餘，因此決議下半年審議會再檢視燃料成本進行檢討，一併考慮發電結構轉變對電價影響，今年上半年度電價不調整。
另外，曾文生強調，若發電結構改變導致成本增加，電價確實有可能停止凍漲、開始漲價。
依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言