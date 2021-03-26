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製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

今年上半年電價不漲 史上最長連六凍！

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部政務次長曾文生。劉靜君／攝影
經濟部政務次長曾文生。劉靜君／攝影

經濟部今（26）日召開2021年第1次電價費率審議會，審議今年上半年公用售電業電價費率，經濟部次長曾文生表示，觀察燃料成本趨勢，以及國際疫情影響及經濟復甦狀況等，且台電建議漲幅並不顯著，因此以電價穩定考量為主，決議電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，確定「連六凍」，也成為2015年新版電價公式上路來，最長凍漲紀錄。

曾文生表示，國際原油價格近期逐漸反彈上漲，必須持續關注國際疫情和整體需求復甦狀況，判斷國際燃料價格是否為長期上漲趨勢，不過，台電本次提出漲幅為0.07%，並不顯著，評估電價調整作業成本可能超過調整效益，且今年目前為至盈餘狀況優於往年第一季，為5年來第一次在第一季出現盈餘，因此決議下半年審議會再檢視燃料成本進行檢討，一併考慮發電結構轉變對電價影響，今年上半年度電價不調整。

另外，曾文生強調，若發電結構改變導致成本增加，電價確實有可能停止凍漲、開始漲價。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為1年檢討2次，原則為4月及10月進行，且明定電價調幅最高3%的限制。

電價 疫情

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