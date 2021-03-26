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新冠境外移入確診補教男師 在台接觸者增加至30人

AZ接種下跌！ 開打第4日施打1862人 不良事件增5件

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星（左）、指揮中心發言人莊人祥（右）。記者陳碧珠／攝影
亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星（左）、指揮中心發言人莊人祥（右）。記者陳碧珠／攝影

AZ新冠疫苗開打邁入第五天，但接種人數在第四日施拉人數下跌，僅1862多人，較第三天的1900多人少，目前累計7053人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前接種數雖也小幅減少，但是否代表國內醫護人員接種率真的正在下降，仍待持續觀察。

莊人祥表示，據指揮中心統計，國內昨天新增五例不良事件，都非嚴重事件，不適症狀含發燒、肌肉痠痛、注射部位紅腫等，目前國內累計共14件不良事件。

V-Watch疫苗接種健康回報系統中，目前有3954人加入，其中2252人回傳症狀，個案打完疫苗後，本身疼痛、體溫偏高，都是主觀判斷，雖然數據相對高，但注射部位非常疼痛其實只有1.2%，未來會針對V-watch做詳細的分析，目前仍在收集階段。

有關美國AZ疫苗保護力下修，外界憂影響我國醫護人員施打意願，對此，莊人祥表示，此數據是美國AZ疫苗臨床實驗，從先前79%降到76%，但避免重症發生率仍相當高，對於65歲以上長者的保護力也有80%，研判不會影響醫護人員施打意願。

新冠肺炎 COVID-19

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