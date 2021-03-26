無限輪迴檢疫值勤 調查：9成機師崩潰求救無法正常生活

去年2月新冠肺炎在全球爆發，如今已超過一年，國內航空公司機組人員執勤模式與正常生活均遭受到重大影響。桃園市機師職業工會今天公布一份研究結果，有九成機師認為無法享有正常的日常生活，近六成感受到更大壓力或是有嚴重失眠，因此向相關單位發出求救訊號。有機師說，自己很像被壓縮的彈簧，一直在最緊縮狀態，相當崩潰。

機師工會今天上午舉辦記者會，公布與台北醫學大學附設醫院職業醫學科主任醫師林劭華合作，針對國內航空公司駕駛艙組員，採用General Health Questionnaire-12心理健康檢測工具進行大規調查。

有效問卷數逾700份，研究結果顯示，雖然機師群體本身即具備較高抗壓性等特質，量表中包括「覺得自己能對事情下定主意」、「是否對自己失去信心」等關於是否喪失自信問題，仍有高達六至七成機師認為與過往並無差異。在設計衡量焦慮及沮喪、社交功能障礙等問題上，明顯呈現出處於高度不良狀態。

結果也顯示，近六成機師出現相較過往嚴重的失眠問題（56%）；近七成機師感受到較過往更大的精神壓力（69.9%）；近九成認為無法享有正常的日常生活（89.0%）。在生活困難點上，超過八成機師表達在「體能維持上」出現問題（81.9%），超過七成機師表達在「就醫」上遭遇到困難（71.3%）。

機師工會說，若將填答問卷機師區分為：被迫處於持續「檢疫－執勤」無限循環的長程機隊（歐美等航線）機師，以及相對未受長時間檢疫政策所苦的短程機隊機師，更可從兩者在焦慮及沮喪、社交功能障礙上呈現出的顯著差異，清楚看出是否長時間持續檢疫，即為造成上述身心健康狀態惡化的主要變因。現階段檢疫與執勤政策下的機師，身心健康已普遍亮起紅燈，且已惡化到相關單位不得不正視的程度，機師的身心健康狀態直接與飛航安全息息相關。

機師工會理事長李信燕說，有機組員最長是長達26天沒辦法出門，上班外就關在房門裡，組員也出現身心焦慮、缺乏自信、有社交障礙情況產生，身心不健全擔心影響到飛安，希望指揮中心、民航局可以一同協助解決問題，「現在在做求救動作」。

機師工會常務理事、華航機師陳建財，很多民眾質疑為何機組員只要72小時，不用關14天，最大關鍵點是被管制一群，並沒有在外站放風，外站滯留時間從18小時到最長72小時，只能在7坪大小做活動，常笑稱下一班來臨時才能呼吸自由空氣，「很像被壓縮彈簧，一直在最緊縮狀態」。組員其實做的更多。

機師工會理事、長榮機師廖伯軒說，兩家航空公司在國外執行嚴格防疫措施，像今年1月起做PCR檢測，目前長榮做了7000次，華航更多，合計超過1萬4000次，全測都是陰性，其中長榮有機師受測五次、華航甚至有到九次，「指揮中心擔心的偽陰性問題應該被排除了」。這代表兩家航空公司在外站對機組員防疫措施有效，幾乎99.9%都避免疫情感染風險，請疾管署、指揮中心重新檢討返台後檢疫。

李信燕說，希望中央流行疫情指揮中心、民航局、相關醫療單位開會討論檢疫政策，包含就醫問題，能夠有適當檢疫方式。再來視各個國家疫區分級，針對不同航點跟目的地調配，輕微疫區不需要檢疫只要做後續觀察，嚴峻的地區機組員則要居家檢疫。

民航局表示，維護飛航安全為民航局首要任務及目標。在兼顧國內防疫安全需求下，除督促航空公司落實機組員防疫管理，也將持續要求航空公司妥為規畫派遣作業，加強機組員身心關懷及諮商機制，避免發生個別組員身心負荷過重影響飛安或健康情況。

李信燕說，希望中央流行疫情指揮中心、民航局、相關醫療單位開會討論檢疫政策。 記者曹悅華／攝影 機師工會常務理事、華航機師陳建財說機組員很像被壓縮的彈簧，一直在最緊縮狀態，害怕染疫跟違規。 記者曹悅華／攝影