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搶捧鐵飯碗！今年高普考9萬人報名 較去年多近9千人

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
今年公務人員高普考報名踴躍，人數超過9萬人，比去年的8萬人多出將近9千人。本報資料照片
今年公務人員高普考報名踴躍，人數超過9萬人，比去年的8萬人多出將近9千人。本報資料照片

考選部今天表示，今年公務人員高普考日前結束報名作業，報名情形十分踴躍，報名人數超過9萬人，比去年的8萬人多出將近9千人，而根據考選部統計，逢甲大學報考人數為各公私立大專院校之冠，也是近三年報考人數最多的學校。

考選部統計，今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試日前結束報名作業，經初步統計於報名系統完成報考人數達9萬2千多人，比去年的8萬3616人多出近9千人。

考選部表示，因應時代與社會發展變遷迅速，為甄選現代化政府所需治理人才，各項考選制度必須持續思考及檢討，並積極與負責人才養成的各大專校院密切合作，研議推動相關興革措施。

考選部表示，其中針對公務人員高普考試近年來已陸續完成15類科應試科目調整，增加財稅法務、海洋行政及海洋技術3類科，成立國家考試土木工程相關類科教考訓用精進平台等重要成果。

考選部表示，為了強化與教育端的連結，近日針對近3年高普考試各大專校院畢業者報考情形完成統計並提供各界參考，依資料顯示，近3年高普考試報考人數互有消長，平均每年約8萬5千人左右，其中有10所公私立大學畢業者平均每年報考人數就達2萬3千人，占各年總報考人數將近3成。

根據考選部統計，近3年報考人數前3名的學校，其中全部公私立大專校院前3名為逢甲大學、中興大學及台灣大學；公立大專校院前3名為中興大學、台灣大學及成功大學；私立大專校院前3名為逢甲大學、淡江大學、中國文化大學及東海大學。

根據考選部數據，2018年至2020年所有公私立大專院校中，逢甲大學都是報考人數最多的學校，近3年人數分別為2675、2801、2701人，而國立大學近3年最多人報考的皆為中興大學，每年都有超過2千5百人報名。

考選部表示，高普考試為每年度最大型的國家考試，也是各級政府機關用人取才的主要管道，考選部歡迎有志加入公職的大專畢業學子及各界人士踴躍報考，考選部並將持續與各大專校院、地方機關及專業團體舉辦座談，進行各項國家考試宣導與雙向溝通互動，彙集各界意見提供研擬相關考選政策措施的重要參考，以達成為國舉才的目標。

高普考

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