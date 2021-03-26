桃3灌區整田插秧超過91% 調節用水為石門水庫省200萬噸

扶輪社全球成長速度最快的地區之一，就在台灣。截至2021 年3月1日，台灣扶輪社員人數已經將近3萬4千餘人，以每天增加28名社員的速度成長；3月27日，3522地區即將新增一個分社: 東道扶輪社，召集熱心公益的各行菁英加入扶輪行列，並響應扶輪21-22年度的主題： 以服務改善人生 （Serve to change lives），推出更多服務社會的計畫。

2021-03-25 23:48