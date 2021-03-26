桃3灌區整田插秧超過91% 調節用水為石門水庫省200萬噸
面臨56年最嚴重旱象考驗，水利署北區水資源局加強水庫供水調度及管控，並與農田水利署桃園管理處合作，針對一期稻作（桃3灌區）節水灌溉，統計2月21日至3月25日已完成整田插秧超過9成，估計灌溉節水量約200萬噸。
北水局表示，桃3灌區自2月21日起開始整地供水，據農水署桃園管理處調查實際整地農田為6200公頃，目前已完成插秧約5700公頃，占比已達91.9%。局長江明郎日前拜會桃園管理處何明光處長，針對桃園管理處精緻管理供灌水源，與桃園市政府合作取用新街溪、老街溪水源，配合北水局依降雨狀況節水灌溉，節水成效達200萬噸，讓農民順利整田插秧，特別感謝桃園管理處的努力與節水貢獻。
江明郎指出，近期雖有降雨讓石門水庫蓄水量得以維持，但因中央氣象局預測未來降雨偏少，且距離5月豐水期仍有一段時間，呼籲大家共同節水，以延長石門水庫穩定供應民生用水時程，同時使桃3灌區1期作完成供灌。
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