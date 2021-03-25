扶輪添新血 東道社長張文侯：服務改善人生

聯合新聞網 / 綜合報導
東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動，包括參與一樹一山的募款活動，率隊到苗栗泰安郷種下樹苗。 照片／東道扶輪社提供
東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動，包括參與一樹一山的募款活動，率隊到苗栗泰安郷種下樹苗。 照片／東道扶輪社提供

扶輪社全球成長速度最快的地區之一，就在台灣。截至2021 年3月1日，台灣扶輪社員人數已經將近3萬4千餘人，以每天增加28名社員的速度成長；3月27日，3522地區即將新增一個分社: 東道扶輪社，召集熱心公益的各行菁英加入扶輪行列，並響應扶輪21-22年度的主題： 以服務改善人生 （Serve to change lives），推出更多服務社會的計畫。

創社社長張文侯表示，因為隸屬扶輪社東字輩系統，輔導社是東華社以及東聖社，創社選的一個字「道」，就是我們創社的理想及精神，希望以道為師、回饋自然，建構「健康、智慧、愛」的生活文化，並由志同”道”合的入社菁英們，雙手一起來構築、一起來實現。

東道扶輪社創社會員有28位，來自各個領域，包括金融、藝術、科技、法律、媒體等行業，有外資企業的高階主管，自行創業的企業主，以及律師，媒體主播，運動國手等專業人士。

為響應扶輪21-22年度的主題： 以服務改善人生 （Serve to change lives），東道社在籌備期間就已經由社長張文候推動與參與多項公益活動，包括參與一樹一山的募款活動，率隊到苗栗泰安郷種下樹苗；度小月永康店資助一日收入捐公益等活動。

張文侯指出，「做的更多,更壯大」(do more and grow more)，這是扶輪一向的理念，並實踐超我服務的座右銘；全球扶輪社預計在2022年底社員總人員達成130萬人，當每個扶輪社中的扶輪社員都成為製造改變者，讓每個引進扶輪社的成員，生活中融入服務利他的行動。正如愛因斯坦 Albert Einstein 所說:

「只有為別人而活才是值得的人生。」，他將結合一群志同道合一輩子的好朋友，創造美好的利他人生，也用服務讓世界更美好。

東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動。 照片／東道扶輪社提供
東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動。 照片／東道扶輪社提供

東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動。 照片／東道扶輪社提供
東道社由社長張文候推動與參與多項公益活動。 照片／東道扶輪社提供

菁英 主播 募款 外資 律師

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