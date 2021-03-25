政院開食安稽查小組會議 業務用半成品食材列稽查重點

行政院今召開「食品安全聯合稽查專案小組第42次會議」，檢視去年雞蛋產品、兼售食品添加物之化工原料業者及國產龍眼蜂蜜產品的聯合稽查專案成果，並決議將業務用半成品食材製造業者列為今年稽查重點，並落實「食安五環」源頭控管，以保障民眾食品安全。

行政院食品安全辦公室表示，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」，由中央跨部會協同規劃，調查供應鏈販售之蛋品來源與管理，於7月至12月分3階段執行。中央與地方政府聯合共查核15家洗選業者、15家畜牧場及17家液蛋製造業者，合計47家。稽查業者蛋品包含破殼蛋、廢棄蛋、逾期蛋的流向管理、紀錄、廠區衛生管理、蛋品及飼料抽驗，結果符合相關規定。

食安辦表示，考量兼售食品添加物之化工原料業者屬食安高風險業別，為防堵具食安風險疑慮化學物質流入食品鏈，去年8月至10月持續由環保署會同衛福部，持續辦理「兼售食品添加物之化工原料業者聯合輔導稽查專案計畫」，篩選124家業者進行聯合稽查。稽查其毒性及關注化學物質管理情形、食品添加物三專管理、化學物質自主四要管理、食品業及食品添加物登錄正確性等，結果查獲1件複方食品添加物違反食品標示，已命業者下架違規產品，並依違反「食品安全衛生管理法」處3萬元罰鍰。

食安辦指出，為瞭解市售標示龍眼蜂蜜產品是否有產地混摻及摻糖情形，去年8月至12月擴大調查進口龍眼蜜業者，經由調查進口龍眼蜜業者下游通路及抽檢市售產品，由中央跨部會與地方政府稽查20家來源場，查核現場蜂蜜產品、進銷存紀錄及養蜂狀況。結果查獲5件產品標示違反「食安法」，並移送衛生局裁罰完成。

另為加強國內蜂蜜供應鏈之流向透明，農委會已於去年1月21日公告蜂蜜臺灣良好農業規範(TGAP)，期透過產銷履歷制度，可以完整追溯蜂產品之進銷存資料，以保障消費者權益。

食安辦強調，今年將啟動業務用半成品食材製造業者聯合稽查專案，持續透過跨部會、跨領域及中央地方協力合作，依據風險管控食品產業鏈，落實「食安五環」，以保障民眾食品安全。