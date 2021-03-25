防治新國病 厚生會成立肺腺癌防治委員會

肺癌有新國病之稱，立法院厚生會今天下午成立肺腺癌防治委員會，希望降低肺腺癌對全民健康的危害。台灣肺腺癌一年發生人數約15000人，但確診患者中50％到60%是第四期，成立委員會的初期目標，希望幫助全民早期發現肺腺癌，讓第四期比率下降，提高存活率。

厚生會肺腺癌防治委員會由立委林俊憲擔任召集人，台南市立醫院榮譽院長吳明和為主任委員，昨天與立法院厚生會及厚生基金會一同舉辦座談會。吳俊憲表示，將致力推動肺癌防治，作為政府與各界最佳的溝通橋樑。衛福部長陳時中也出席，承諾落實肺癌防治計畫。

吳明和指出，身為胸腔外科醫師，臨床面對需要手術的肺癌病人，很少有人是靠X光察覺，大部分的都由電腦斷層發現，希望衛福部加快相關給付及政策推動，讓高風險族群接受最準確及時的必要檢查。他也向陳時中喊話，肺癌一年奪走九千多條人命，政府應用抗疫的千倍力量對抗國病。

吳明和指出，未來希望推動，針對部分對象補助低劑量電腦斷層費用，例如四十五到六十歲有工作能力者，身為家中經濟支柱，也可邀請醫院認領部分名額，提供檢查。另外，對於有肺癌家族史者、長期抽菸但有意願戒菸民眾，第一線消防環保人員等高患病風險環境從業人員，也考慮補助肺癌低劑量電腦斷層篩檢。

陳時中也指出，對於低劑量斷層掃描（LDCT）的檢測原則及補助，將針對受測者年齡、家族病史及高風險職業患病者分布，審慎評估，也考慮透過基因檢測精準掌握肺癌相關防治資訊。衛福部國健署代理署長賈淑麗表示，衛福部將強化相關部會跨領域合作，結合環保署及勞動部，透過科學方法來擬定防治計畫。

肺癌是十大癌症死因之首，相關癌症更是醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比率最高，平均生命年數損失非常高，對國民健康及健保耗用非常大。肺腺癌屬於肺癌的一種，屬於非小細胞癌，不同於鱗狀細胞癌，好發於女性，且腫瘤擴大較慢，症狀不明顯，診斷時已是晚期。根據2016年癌症登記年報資料，近七成的肺癌是屬於肺腺癌。

大多數病患在被診斷為肺相關癌症時，僅有四分之一病患為早期。如何早期診斷，在癌細胞發展之初即予治療，讓大病變小病，是戰勝肺相關癌症最關鍵也最重要方法。胸部X光是目前最普遍的檢查方式，但小於兩公分的病變難以偵測與判讀；而電腦斷層被認為是檢測肺癌最有效的方式之一，且能偵測小於0.3公分的腫瘤，並能幫助醫師釐清屬於第幾期的癌症，但篩檢費用較高，普及較為困難。