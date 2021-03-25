影／馮世寬曝吃羊屎與羊飼料經驗 跳牧羊舞推薦農場旅遊

退輔會主委馮世寬過去曾為了清境農場的牧羊秀與立委唇槍舌劍，退輔會下午舉行農場旅遊活動起跑記者會，他在現場帶起牛仔帽，與綿羊布偶跳牧羊舞推薦行程。他致詞時打說趣說，他過去在圓山飯店後爬山時，外甥曾騙他吃下羊屎，「味道很怪」，他吃了一口就吐掉；但前往清境視察時，吃過羊飼料，味道竟然還不錯。

國旅熱潮，國軍退除役官兵輔導委員會今年規劃「退輔會農場旅遊年」，推出「2021春遊農場玩很大」活動，清境、武陵、福壽山三個高山農場、台東、高雄兩平地農場，自4月6日至6月30日平日，只要民眾入住退輔會清境、台東及高雄農場，集滿三個章並將集章卡寄回，就可獲得限量免費雙人住宿兌換券，任遊退輔會五大農場。

馮世寬說，他經過清境時，視察綿羊秀，現場工作人員讓他餵了羊，還吃了很像「老鼠屎」的羊飼料，怪不得羊都很健康，我真把一個都吃完了。過去他年輕出門到圓山飯店後爬山，被外甥騙吃了地上豆子狀的羊屎，這是真的事情。

退輔會農場早期是為安置開墾、造路的榮民弟兄，讓他們有個休息的地方，近年來發展觀光有成，深受遊客喜愛，尤以清境農場的草原和綿羊、武陵農場的四季花木及福壽山農場的楓葉和農產品最為國人熟知。

除此之外，台東農場所轄遍布花東，位於花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情，位於臺東的池上會館緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，只要住宿就可以騎車漫遊鄉間田野，體驗米鄉稻浪的優閒時光，大家一定要來體驗。

退輔會進一步表示，高雄農場位於美濃，鄰近滇緬義民社區，場區發展出結合客家及滇緬文化之各類美食及DIY體驗活動，園內有美麗的中央草原、親水廣場，能露營烤肉及體驗漆彈射擊。農場提供多種房型，雙人房至團體房。

退輔會「2021春遊農場玩很大」活動預計於4月6日登場，活動期間退輔會邀請民眾前往清境、台東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券，111年12月31日前都可以任選退輔會轄下五大農場再住一晚，等於住三晚再送一晚，限量300名。活動加碼，前100名集章完成者可即可獲得「退輔會農場旅遊年」限定背包一只。

此外，武陵農場每年2月櫻花季深受喜歡，農場裡的武陵富野渡假村也提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及價值25,000元武陵富野渡假村總統套房1晚，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位獲獎者。