竹市4月連假免費玩樂高！林智堅同框樂高大摃丸

為歡慶兒童節，新竹市政府從4月2至5日推出2021新竹市兒童藝術節，州廳白天有樂高展、晚上展出古蹟光雕秀，更有六大遊具現身新竹左岸，以高空遊具、小攀岩場打造「孩子的冒險叢林」，市長林智堅說，其中免費樂高展「小小市長就是你-打造你的樂高城市」將帶來樂高版「巨型」摃丸湯，還有「縮小100倍」的新竹州廳，大小朋友都能玩樂高，不僅活動免費，參與者還能抽市價3499的樂高組合！

竹市辦樂高展免費玩！市長林智堅邀小小市長打造夢想城。 圖／新竹市政府 提供

新竹市長林智堅特地開箱「6倍大」的樂高版擬真摃丸湯、「1:100」樂高版新竹州廳，他解說，兩項作品都由全台唯一樂高認證大師黃彥智製作，「還原度真的很高」，尤其摃丸湯上還細膩用樂高撒上香菜，新竹州廳則是很細膩呈現建築之美。

城銷處表示，樂高展還將搭配新竹冷知識，讓大家看著新竹州廳，更了解新竹歷史文化，大家還能親自動手做，用樂高拼砌自己夢想城市，還可投影於一旁牆面上的「未來樂高城市」街道。

「完成小小市長認證，可獲樂高文具組」，城銷處說，參與體驗並完成闖關的民眾，即可取得小小市長認證，並獲得樂高城市資料夾、城市系列貼紙。

樂高版擬真摃丸湯還細膩用樂高撒上香菜。 圖／新竹市政府 提供

城銷處補充，樂高好玩也好拍，本次展覽還首度還原樂高場景，打造3.5公尺的牆面，讓民眾進入拍照、還可跟經典樂高人偶合照。

城銷處表示，兒童節連假， 2021新竹市兒藝節在左岸有六大巨型遊具， 6.5公尺高「漂浮飛行人」與2.5公尺高「空中滑板」，以溜索、滑板，帶孩子從高空滑降落地；10公尺高「漫步雲端」繩網攀爬到最高處看風景；還有7公尺大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」，是史上最刺激的兒藝節。

兒藝節冒險遊具主打高空挑戰。 圖／新竹市政府 提供

州廳晚上還將用光雕說童話故事、周邊還將有街頭藝人表演、市集，一天絕對不夠玩。市府推出「來去竹市住一晚」方案，13家飯店旅宿業者配合兒藝節，推出住宿優惠、贈送動物園、遊樂園門票或精美小禮；邀請大家，兩天一夜或三天兩夜到訪竹市，玩兒藝節拚樂高看光雕。

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