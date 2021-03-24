為台奉獻70年 彭蒙惠獲婦聯會貢獻獎

婦聯會頒發首屆「婦女卓越貢獻獎」給彭蒙惠女士！中華民國婦女聯合會24日舉行創辦人蔣宋美齡女士124誕辰紀念，並頒贈首屆「婦女卓越貢獻獎」給彭蒙惠女士，以表彰她熱愛台灣這塊土地，終身奉獻人民的襟懷與熱忱。現場也舉行「婦聯200公益專案」第三批團體簽約儀式，將提撥200億元，捐供各公益團體作社會慈善。

「大家好嗎？」久違露面的彭蒙惠女士身穿寶藍色旗袍，略顯清瘦，乘坐著輪椅出現，不改過往幽默，她在致詞時提到，自己在1948年到大陸傳教，當時蔣公與蔣夫人也在大陸，之後她因戰火來到台灣，他們也來到台灣，後來她與蔣宋美齡女士逐漸相識，她投身教育，而蔣宋美齡女士也很重視教育。

以往每年3月8日國際婦女節，婦聯會都舉辦慶祝活動，今年由於新冠肺炎疫情仍烈，婦聯會決定與創辦人誕辰紀念合併舉行，並頒贈「婦女卓越貢獻獎」，提供典範，鼓勵婦女奉獻力量，服務社會。

追思現場冠蓋雲集

當天上午10時在美齡樓舉行追思禮拜，有蔣夫人親屬、婦聯會常委、委員，蔣夫人創辦的華興、振興等機構以及士林官邸代表和民眾等參加，由華興中學詩班演唱《God’s Holy House》、《天父世界》2首歌曲，為慶祝活動揭開序幕。

婦聯會主委雷倩致詞時表示，婦聯會在民國107年2月1日被認定為國民黨附隨組織，度過了一段風雨飄搖的歲月。最近婦聯會重新爬梳蔣夫人在民國39年創立婦聯會的紀錄，從中看到她在一個風雨飄搖的年代，如何用愛神、愛國、愛人的心腸做慈善，若黨產會能理解蔣夫人的苦心，就不會認定是不當黨產。

爬梳歷史談話

雷倩提到，回顧蔣夫人曾在民國39年一段演講中表示，她回國後發現，婦女們還沒有將全部的力量發揮出來，因此創立了婦聯會，「大家不在意名義、地位，而只是工作」，抱持著愛國的熱忱來服務。蔣夫人也說，婦聯會屬於福利委員會，是純粹為軍人眷屬服務的，但並不是政府辦的，「是為民眾服務，為國家工作。」

此外，蔣夫人還提到，當時處於赤禍滔天、國家存亡、千鈞一髮之際，全仗人民有沒有犧牲的精神，她強調「沒有國家，沒有個人」，「我們要爭取個人自由，救得支持國家反共抗俄。」婦聯會就是在如此的時代背景下所成立。

彭蒙惠獲首屆貢獻獎

此次獲獎的彭蒙惠女士，於1926年出生於美國華盛頓州西雅圖市，1951年來到台灣，70年來從事英語教學與傳播福音，創辦「救世傳播協會」、「空中英語教室」及「天韻合唱團」等，襟懷理想，成就斐然，值得社會大眾的尊敬與學習。婦聯會除致贈表揚狀與奬座外，並敬贈獎金新台幣100萬元。

彭蒙惠女士表示，蔣夫人曾說：「我本來禱告，希望上帝成全我做什麼，後來換成上帝要我做什麼，我就去做。」她也提到，蔣公退守台灣時，天天讀經禱告，希望上帝保守他所做的決定。

除追思禮拜及頒贈婦女卓越貢獻獎外，也舉行了「婦聯200公益專案」第三批團體簽約儀式，此為婦聯會經會員大會通過，提撥新台幣200億元，捐供各公益團體作社會慈善之用，前兩批已與200多個團體簽訂附條件的契約，金額達55億餘元，第三批簽約單位有40多個，金額有28億餘元，將在婦聯會與黨產會間的訴訟，勝訴後財產解凍即行撥付，第四批將繼續接受申請。

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