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影／AZ疫苗開打 台大雲林分院院長黃瑞仁率9醫護施打

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
台大雲林分院疫苗接種工作小組嚴密安排接種流程。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院疫苗接種工作小組嚴密安排接種流程。記者陳苡葳／攝影

AZ疫苗昨天起在全台開打，台大雲林分院今天下午開始施打，院長黃瑞仁率群體之先施打，後9位第一線醫護人員也陸續完成接種。

雲林縣衛生局副局長張翌君表示，目前接獲中央分配950劑AZ疫苗，今天安排施打10位第一線醫護人員，後續觀察並配合中央指示，再依序完成第一波醫事人員施打。

院方表示，目前包含外包人員總員工數2338人，初步調查施打意願為46.7%，急診醫學部、加護病房、負壓隔離病房等第一線直接照顧者施打意願為60.8%。

黃瑞仁指出，根據國際醫學實證結果，注射新冠肺炎疫苗後，可能有十分之一的人會出現身體些微不適情形，為預防影響醫療服務能量，院方規畫同單位醫事人員分批施打。

「施打疫苗是保護傳染病最好方法」黃瑞仁接種時表示，台大雲林分院是縣內責任醫院，院內特立工作小組，由副院長馬惠明、感染管制中心主任林綺英、門診部主任陳彥甫及團隊嚴密安排接種流程，鼓勵同仁施打疫苗，提升保護力。

第二位施打疫苗的加護病房主治醫師張祐綸說，「這是責任、也是使命」，因為不曉得哪一天、哪家醫院會再爆發感染，因此超前部署接種，絕對有好的幫助。

27歲外科加護病房張姓女護理師說，施打疫苗可以保護自己和他人，且事前已徹底了解相關事項，不會擔心會有副作用。

黃瑞仁也大讚，接種後透過疾管署「 TaiwanV-Watch疫苗接種健康回報系統」連續7天通報身體狀況，不但可量化大數據，也讓接種者很放心；接續將依調查意願表安排風險管理第一級與第二級醫護人員，分別於本月26日和4月9日施打疫苗。

台大雲林分院今天下午開始施打AZ疫苗，院長黃瑞仁率群體之先施打。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院今天下午開始施打AZ疫苗，院長黃瑞仁率群體之先施打。記者陳苡葳／攝影
雲林縣衛生局目前接獲中央分配950劑AZ疫苗，今天安排在台大雲林分院施打10位第一線醫護人員。記者陳苡葳／攝影
雲林縣衛生局目前接獲中央分配950劑AZ疫苗，今天安排在台大雲林分院施打10位第一線醫護人員。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院門診部主任陳彥甫（左起）、雲林縣衛生局副局長張翌君等人，今天下午全程陪同台大雲林分院院長黃瑞仁（右二）完成AZ疫苗第一劑接種。記者陳苡葳／攝影
台大雲林分院門診部主任陳彥甫（左起）、雲林縣衛生局副局長張翌君等人，今天下午全程陪同台大雲林分院院長黃瑞仁（右二）完成AZ疫苗第一劑接種。記者陳苡葳／攝影

AZ疫苗 醫護人員 台大

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