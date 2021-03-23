為台灣農地止血 環團籲公布中高汙染工廠1153家名單

工廠管理輔導法規範，今年3月20後經濟部將針對未申請輔導轉型、關廠的中高汙染未登記農地工廠斷水斷電與拆除，根據經濟部違章工廠清查報告，全台有4.5萬家農地違章工廠，約1153家為中高汙染，環團今天聯合呼籲，應於4月底前公布1153家中高汙染名單，其餘4.4萬家農地違章工廠也要在9月前比對財政部稅籍、環保署汙染違規裁罰記錄，找出蓄意以低汙隱瞞中高汙染的工廠，公布名單並立即斷水斷電，為台灣農地流失止血。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境法律人協會、彰化縣環境保護聯盟、台灣蠻野心足生態協會今天在立法院舉辦記者會，時代力量立委王婉諭表示，農地違章工廠汙染問題必須解決，才能夠讓下一代安心長大，經濟部4月前應公布中高汙染未登記工廠轉型、遷廠或關廠的辦理情形，且業者名單應包含廠商名稱、位置、產業別與查處的時程，讓全民共同監督斷水斷電與拆除進度。

民進黨立委洪申翰說，已要求經濟部中部辦公室在3月20日中高汙未登工廠申請遷廠、關廠、轉型期限後，公開未申請的業者名單，並提出勒令停工、斷水斷電的查處時程與規畫。而中高汙農地違章工廠要有好的查處與遷廠、關廠、轉型，更需經濟部公開各縣市未登管理輔導計畫，並和各縣市國土計畫中，與未登記工廠清理計畫的空間計畫資訊對接，才能為中高汙農地違章工廠找到好的管理執行路徑。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，透過財政部稅籍、環保署汙染違規懲處記錄比對出262家有汙染違規記錄的未登記工廠，其中有至少35間應被認定為中高汙染，而欣立達實業、慶川兩間工廠更因汙染土地及地下水，使工廠使用的農地被畫為汙染場址，對周圍農地造成巨大汙染風險。還發現359間臨時登記工廠在財政部、環保署的公開資料中，含有中高汙染業別、製程，卻並沒有被經濟部認定為是中高汙染。若這些嚴重汙染的中高汙未登工廠也被經濟部認定為低汙染行業，仍將取得特登就地合法。

陳震遠說，經濟部應公開2019年未公布的全台清查報告中的1153間疑似中高汙染工廠名單，並立即斷水斷電。其次，經濟部不能只是複查其清查報告中的1153間，應將其餘4.4萬家農地違章勾稽汙染違規記錄、財稅行業資料，對有汙染違規紀錄、有中高汙染稅籍名下卻沒有工廠的公司進行清查，找出漏網之魚。另外，目前有許多農業區裡的合法丁建中高汙工廠，雖然已經廢止工廠登記但仍繼續運作，也應一併清查。

地球公民研究專員吳沅諭表示，未來可能就地合法化的農地特登工廠與農業區合法丁建工廠非常相似，以彰化縣為例，丁建工廠未集中管理，廠商易趁大雨偷排造成農地汙染。若政府再次輕率讓特登就地合法化，特目永久留在農業區，將再步入1974年就地合法後大量汙染噩夢的後塵。